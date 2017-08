Toen was geloof heel gewoon? Ik geloof er niks van

Ik heb geloof nog nooit gewoon gevonden. En dat terwijl ik toch al m'n hele leven gelovig ben en ik me maar zeer slecht kan voorstellen dat ik dat geloof ooit van me af zal werpen. Al zou ik het willen, het zal me gewoon niet lukken, denk ik.

'Toen was geloof heel gewoon' (vanavond wordt aflevering drie uitgezonden) schetst, onder aanvoering van Andries Knevel, hoe Nederland in een halve eeuw tijd hevig is ontkerkelijkt en ontkerstend. Het programma is ingestopt onder een licht weemoedig dekentje van das war einmal.

Mooi gemaakte televisie. Maar ook een beetje bevreemdend.

Jaren zeventig

Dat zal met m'n leeftijd te maken hebben. Ik ben van eind jaren zeventig en de ontkerkelijking had bij mijn geboorte haar aanvang al een tijdje achter de rug. In het Groningse dorpje waar ik een groot deel van mijn kindertijd doorbracht stonden twee kerken, een hervormde en een gereformeerde. Wij gingen altijd naar de hervormde kerk, waar dan meestal mijn eigen vader op de preekstoel stond. Soms moest mijn vader voorgaan in een kerkdienst elders in de regio, en dan nam hij mij - een jaar of acht, negen oud - weleens mee. Autotochtjes langs koolzaadvelden, en waar je ook keek altijd wel een kerktoren in de verte, brachten ons dan in Groningse, Friese of Drentse dorpjes met namen als Surhuizum, Wiersum, Eén, Saaksum, Ten Boer of Ulrum. Vaak waren het prachtige, eeuwenoude tufstenen kerkjes, omgord door begraafplaatsjes vol langzaam scheefgezakte zerken. Met herenbanken, formidabel houtsnijwerk, glimmend koperen kroonluchters en naar het schijnt onder organisten zeer vermaarde orgels.

Meestal zat er een handjevol gelovigen in die kerkjes. Twintig, dertig mensen - predikant, ouderling, diaken, koster, organist en mijzelf incluis. Volhardende gelovigen, die in de loop van de decennia de kerk steeds leger hadden zien worden, maar voor wie dat geen reden was om zelf dan ook maar af te haken. Ze peinsden er niet over. Ze geloofden.