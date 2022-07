Toen mijn oom werd gekidnapt, was er alleen maar radiostilte

Toen een twitteraar me liet weten wat ik wel en niet kon schrijven in mijn eerste column, viel mijn oog bij het wegklikken van zijn commentaar op een tweet van de journaliste Hanna Liubakova. Op dinsdag 5 juli, twitterde Liubakova, zou de Wit-Russische journaliste Katsiaryna Andreeva voor het gerecht staan. Dit keer voor staatsverraad. Andreeva werkte voor het onafhankelijke Belsat, de Poolse free-to-air satelliettelevisiezender gericht op Wit-Rusland: een kanaal om ongecensureerd nieuws het land binnen te krijgen.

Andreeva zit al lang vast. Op 15 november 2020 streamde zij live een gewelddadig politieoptreden tegen een vreedzaam protest op het Plein van Verandering in Minsk. Ze werd gevangengenomen. Andreeva zit afwisselend in gevangenissen en centra voor voorlopige hechtenis, soms is het onduidelijk waar ze verblijft en of ze nog leeft. Andreeva vecht voor het ongecensureerde woord met gevaar voor eigen leven. Een tweet kan haar het leven en haar vrijheid kosten. In Nederland, waar iedereen en z’n moeder het geregeld beter weet op Twitter, is woede en commentaar hebben vanachter een toetsenbord veilig. Dat is een privilege.

Toen mijn oom in mei 2015 werd gekidnapt door ‘medewerkers’ van de Volksrepubliek Loegansk, verdween zijn toetsenbord als eerste. Na twee dagen was zijn telefoon leeg. Hij zat ergens in een tot cellencomplex omgetoverd gebouw te wachten tot iemand hem zou vertellen wat er met hem zou gebeuren: hij wilde geen geld betalen aan de separatistische republiek. Mijn oom had geen mogelijkheid om daar boos over te zijn op Twitter of om ‘Help! Deel dit honderdduizend keer, dan word ik vast bevrijd!’ de wereld in te sturen. Er was alleen radiostilte. Drie maanden lang zocht zijn vrouw naar hem in alle uithoeken van de Donbas en de Russische regio Rostov. Drie maanden na zijn verdwijning werd hij doodgemarteld teruggevonden om de hoek van zijn woonhuis, woordeloos. Niemand weet wat er precies met hem gebeurd is.

De pen, het zwaard is niet hetzelfde als ‘het twitter-toetsenbord, het zwaard’. In het geval van ‘de pen is machtiger dan het zwaard’ staat er daadwerkelijk iets op het spel. Niet alleen voor Katsiaryna Andreeva, maar voor vele schrijvers en journalisten uit Wit-Rusland (en op dit moment ook Oekraïne, aardig wat journalisten zijn gekidnapt en verdwenen). Zo wordt er in de Wit-Russische staatskrant over de dissidente Wit-Russische schrijvers Sasja Filipenko en Svetlana Alexijevitsj geschreven dat zij bij terugkeer in hun thuisland op een centraal plein verhangen moeten worden vanwege hun boeken, die een kritische blik werpen op post-sovjet Wit-Rusland.

Ik zou mijn hele leven noodkreten van mijn oom retweeten als dat hem tot leven wekte, als hij dan zijn vrouw, zoon en dochter weer kon zien. Ik zou eindeloos op mijn toetsenbord rammen zodat Sasja Filipenko weer naar huis kan, zodat Svetlana Aleksijevitsj haar werk kan voortzetten in haar schrijfkamer. Ik zou, als het iets uithaalde, in capslock schreeuwen dat Andreeva bevrijd moet worden en wel nu. Nu kijk ik naar mijn toetsenbord en probeer ik niet te doomscrollen door Twitter, probeer ik niet te denken: wat een geluk dat we hier zoveel mogen met 280 tekens, met dat toetsenbord van ons.

Lisa Weeda vervangt Stevo Akkerman tijdens zijn vakantie. Meer van haar columns leest u hier.