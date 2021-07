Toekomst is aan de Afghanen maar somber is zij wel

Met stille trom zijn afgelopen maanden bijna alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan vertrokken, op 650 militairen na die de ambassade van de Verenigde Staten en het vliegveld van Kaboel bewaken. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van andere buitenlandse troepen, waaronder het Nederlandse en Britse contingent. De Navo-operatie die bijna twintig jaar strijd opleverde tegen de Taliban en terroristische strijdgroepen als Al Qaida en IS werd vorige week officieel beëindigd.

Men zou eufemistisch kunnen zeggen dat Afghanistan weer teruggeven is aan de Afghanen zelf. Ze kunnen nu zelf weer hun toekomst bepalen en misschien is dat maar beter ook. Te lang hebben buitenlandse mogendheden in de afgelopen vijftig jaar vruchteloos en tegen een hoge prijs geprobeerd de koers van het land te bepalen. Modern wapentuig en westerse (democratische) doctrines waren op de lange termijn niet opgewassen tegen het hardnekkige verzet van de doorgaans oerconservatieve Afghaanse volken en clans met hun machtige krijgsheren.

Hoe die toekomst eruit zal zien zonder buitenlandse troepen is ongewis en helaas – dat moet gezegd – ook somber. De officiële Afghaanse regering en de Taliban onderhandelden afgelopen weekeinde in Qatar over een wapenstilstand, maar zelfs over het tijdelijk stilleggen van de wapens tijdens het Offerfeest werden ze het niet eens. Inmiddels zijn grote delen van Afghanistan in handen van de Taliban. Zij claimen zelf 80 à 85 procent van het land onder controle te hebben. Of dat werkelijk zo is, is onduidelijk, maar ze komen met rasse schreden richting Kaboel.

Etnisch intens verdeelde land kan opnieuw in een burgeroorlog vervallen

Daarmee dreigt het scenario van 1996 toen de Taliban de machtsbalans naar hun kant lieten omslaan door de Afghaanse hoofdstad na een lange burgeroorlog in te nemen. Aanvankelijk reageerden bewoners opgelucht, omdat er een einde kwam aan oorlog, corruptie, uitbuiting en criminaliteit door Afghaanse strijdgroepen. Al snel sloeg de stemming om toen de Taliban-heersers vrouwen en meisjes dwongen thuis te blijven en het Al Qaida van Osama Bin Laden ruimte bood aanslagen in het Westen te plegen. Bovendien accepteerden Afghaanse volken als de Tadzjieken, Hazara’s en Oezbeken de Taliban-hegemonie niet.

Het etnisch intens verdeelde land kan opnieuw in een burgeroorlog vervallen en speelbal worden van omringende landen als Pakistan, Iran en de noordelijk gelegen landen als Oezbekistan en Tadzjikistan. Een nog hogere heroïneproductie, grensoverschrijdend terrorisme, grote humanitaire problemen en onderdrukking van vrouwen liggen in het verschiet. Hopelijk komt het niet zo ver en overheerst het gezonde verstand om zonder wapens de toekomst van Afghanistan te bepalen.