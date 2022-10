Toegang tot data RIVM en GGD is cruciaal voor de wetenschap 

Bij een volgende pandemie kan de wetenschap veel meer voor de samenleving betekenen als instanties de verkregen data met elkaar delen, stelt Pearl Dykstra, KNAW-lid en voorzitter KNAW advies- commissie Met de kennis van straks.

Verstandige wetenschappers moeten sommige cijfers niet willen hebben, schrijft econoom Peter van Bergeijk in Trouw (3 oktober). Hij reageert daarmee op het nieuwe adviesrapport Met de kennis van straks van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van Bergeijk doelt op cijfers als die over vaccinregistraties, die nu vaak in de computers van GGD’en en RIVM blijven staan.

Maar wetenschappers willen helemaal niet al die cijfers ‘hebben’. Ze willen de cijfers wél gebruiken om bijvoorbeeld berekeningen te herhalen om de kwaliteit te controleren. Ook willen ze de cijfers kunnen koppelen aan achtergrondgegevens om bijvoorbeeld inzicht te geven in ongelijkheid binnen de bevolking. En als ze onderzoek doen met cijfers van GGD’en, doen ze dat zorgvuldig en zo dat ook anderen hun werk kunnen controleren. En daarmee bewijzen ze de samenleving een belangrijke dienst.

Privacy waarborgen

Om meteen een belangrijke zorg te benoemen: privacy is voor wetenschappers cruciaal. Net als Van Bergeijk en veel burgers willen wetenschappers niet dat persoonsgegevens ‘op straat komen te liggen’. Ze hebben dan ook veel manieren om de privacy te waarborgen van mensen met wier gegevens ze werken. Geanonimiseerde gegevens zijn niet tot individuen te herleiden en er wordt gewerkt in sterk beveiligde computeromgevingen.

Ook bedrijven kunnen kopschuw worden als wetenschappers, bijvoorbeeld van het CBS, zouden rommelen met data, vreest Van Bergeijk. Een ongegronde zorg. Wetenschappers hanteren strikte gedragscodes voor omgang met data en het CBS garandeert dat het data alleen gebruikt voor statistiek. De CBS-wet regelt dat allemaal.

Die wet is verder zeer duidelijk over de toegang tot data: niet alleen het CBS zelf, ook instellingen als universiteiten en planbureaus moeten toegang hebben tot informatie als covidvaccinaties voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) garanderen – onder duidelijk omschreven voorwaarden – toegang voor wetenschappers tot dit soort data.

Afspraken over toegang tot data

Van het ‘weggeven’ van data door GGD en RIVM voor corona-onderzoek is daarbij geen sprake. Instanties blijven zelf eigenaar van hun data en het is duidelijk omschreven wat andere organisaties met die data mogen doen.

Er zijn kortom al veel goede afspraken over toegang tot data en hoe wetenschappers daarmee dienen om te gaan. En die afspraken zijn er om een goede reden. Want met het advies Met de kennis van straks laat de KNAW zien dat de wetenschap weliswaar veel heeft bijgedragen aan bestrijding van de pandemie en maatregelen daaromheen, maar ook dat zaken beter hadden gekund.

Dat had deels te maken met slechte toegang tot data. Er zijn bijvoorbeeld veel studies gedaan die op elkaar leken, doordat onderzoeksgroepen alleen maar losse, kleine datasets ter beschikking hadden. Als wetenschappers, zorgvuldig en met oog voor privacy, wél meer cijfers met elkaar hadden gedeeld en samen data hadden verzameld, hadden ze sneller en beter inzicht gekregen in hoe Nederland ervoor stond tijdens de pandemie.

Goede gereedschappen

Van Bergeijk vraagt wetenschappers om creatieve benaderingen en andere onderzoeksopzetten. De wetenschap is tot heel veel in staat en doet wat ze kan met de cijfers die ze heeft. Vast staat echter ook dat bij een volgende pandemie de wetenschap nog veel meer voor de samenleving kan betekenen als ze daarvoor de goede gereedschappen in handen heeft.

Maar we zijn ook benieuwd. Want ook vernieuwing en kritische vragen horen intrinsiek bij de wetenschap. Ik nodig Peter van Bergeijk dan ook van harte uit om hierover van gedachten te wisselen met collega’s en andere betrokkenen op de aankomende bijeenkomst over de aanbevelingen van het adviesrapport op 6 december.

