Tiny houses lossen het woningtekort niet op

Politici moeten niet doen alsof nieuwe kleine huizen het probleem oplossen voor jonge starters op de woningmarkt, schrijft beginnend journalist Caspar van de Poel.

Laatst sprak ik met een kennis over onze woonsituatie. Hij, een jaar of veertig, woont met zijn gezin in een koopwoning. Ik, een twintiger, in een vervallen huurhuis met twee andere starters. “Kopen zit er voor jou voorlopig vast niet in”, zei hij grappend. “Dat denk ik ook niet”, lachte ik terug.

Zowel koop- als huurhuizen zijn schaars en brisant duur voor starters. Hebben we andere mogelijkheden? Woningdelen wellicht, maar dat houdt op wanneer je écht wilt starten en een kinderwens hebt.

Overige ideeën? Ja, tiny houses. Tiny House Nederland (THN) laat het idyllisch klinken: een knus, duurzaam en bovenal betaalbaar volwaardig en vrijstaand huis. Ideaal voor berooide millennials. Op de website van de belangenorganisatie vind je foto’s van roomwitte dertigers die lachend in hun tiny house poseren. Maar het is een gotspe om deze woonvorm te romantiseren en te doen alsof het een (deel)oplossing is voor de woningnood. Tiny houses houden intergenerationele ongelijkheid in stand.

In zijn boek The Pinch beschrijft David Willetts, een Brits oud-minister, de verschillen tussen babyboomers – zoals hijzelf – en millennials. Hij legt uit dat millennials beduidend minder welvarend zijn dan hun (groot)ouders. Dit uit zich ook op de woningmarkt. Naast het welbekende feit dat wonen in de vorige eeuw wél betaalbaar was, concludeert hij dat millennials aanzienlijk kleiner wonen. Meer geld voor minder oppervlakte, een evidente ongelijkheid. Het populariseren van tiny houses houdt dat in stand.

Wanneer gaan de klappen vallen?

De Nederlandse overheid heeft het decennia laten afweten op de woningmarkt maar wil eindelijk ingrijpen. Geen Kamerlid is zo vocaal als VVD’er Daniel Koerhuis, met zijn credo ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Hij laat het zo vanzelfsprekend klinken. Dat is het niet, het is een holle leus. Waar komen die woningen? Hoe worden die gerealiseerd met klimaat- en stikstofproblematiek in het achterhoofd? Ongeveer de helft van Nederland is landbouwgrond, het lijkt niet de vraag waar de klappen gaan vallen, maar wanneer.

Ook mijn generatie heeft recht op een betaalbaar, degelijk onderkomen. De mens leeft al jaren boven zijn stand, dus dat nieuwe woningen kleiner zijn dan voorheen, moeten we accepteren. Maar tiny houses zijn het onredelijke uiterste. Ze bieden politici een uitweg om de door hen veroorzaakte chaos halfslachtig op te lossen. ‘Starters willen tiny houses!’ Ik hoor het al door de Tweede Kamer galmen.

