Timmermans heeft al heel wat smurrie over zich heen gehad

Ik wil premier van Nederland worden, zei Frans Timmermans vorige week donderdag op het terras van café Pelt in Heerlen.

Ik wil voorzitter van de Europese Commissie worden, zei Frans Timmermans op 10 oktober 2018 op het terras van café Pelt in Heerlen.

In 2018 gaf niemand een stuiver voor zijn kansen. Dat lag niet aan hemzelf, maar aan zijn partijkleur. Een sociaaldemocraat als EU-commissievoorzitter? Verzin een betere grap. De kans op een Elfstedentocht werd groter geacht. De sociaaldemocraten waren in Europa electoraal knock-out geslagen, en Timmermans’ lot was verbonden aan de Europese verkiezingen van mei 2019.

Er gebeurde iets ongelooflijks

Een maand na die verkiezingen gebeurde iets ongelooflijks: Timmermans werd voorgedragen als voorzitter van de Europese Commissie. Dat hadden Angela Merkel, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Mark Rutte en Donald Tusk besloten in de marges van de G20-top in Osaka, Japan.

De leiders van Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland en de Europese Raad doorbraken een impasse rond de voordracht van de commissievoorzitter. In de stoelendans kwam Timmermans bovendrijven. Die had maandenlang campagne gevoerd voor die baan, als ‘spitskandidaat’ van de Europese sociaaldemocraten. Het Europees Parlement zou ook blij zijn, want het spitskandidaten-systeem was een Straatsburgs stokpaard. Timmermans’ tegenstrever, de christendemocraat Manfred Weber (wie?) was voor de regeringsleiders geen serieuze optie.

De Timmermans-voordracht ging als een door te knippen lint het vliegtuig in, van Osaka naar Brussel, waar alle EU-leiders beslissingen gingen nemen over een reeks topfuncties. Formaliteit. Kat in het bakkie. Macron had Timmermans al gebeld om hem te feliciteren.

De machtige Merkel teruggefloten

Sommige mensen denken dat belangrijke beslissingen in Brussel eigenlijk in Berlijn worden genomen, of op z’n minst door de Frans-Duitse as, als die gelijkgestemd ronddraait. Maar nee. In dit geval waren het de christendemocratische leiders uit de kleinere landen (zoals Ierland, Kroatië en Letland) die de machtige Merkel terugfloten. Zij vonden het onaanvaardbaar dat de Duitse bondskanselier ‘hun’ Weber zo achteloos voor de bus had gegooid. Door die partijpolitieke kleinzieligheid was er toch geen meerderheid voor Timmermans. Hij moest zijn sleutel voor het voorzitterskantoor weer inleveren.

Stel je de achtbaan aan emoties voor, in één etmaal. Eerst belt iemand om te zeggen dat je de Nobelprijs voor Literatuur krijgt, of de megamiljoenenhoofdprijs in de loterij. Of een vriend nodigt je uit om mee te gaan naar dat ene concert van jouw idool waarvoor jij geen kaart hebt kunnen bemachtigen. Euforie, taart, champagne. Een volle dag vreugde. ’s Morgens (kater) krijg je te horen: sorry, het wordt toch iemand anders.

Het is met die diepe, tergend traag geheelde wond dat Timmermans zijn andere wang aanbiedt, aan het losgeslagen Nederlandse electoraat. Het kan na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november alleen maar meevallen. Teleurstellingen, in de uitslag of de daaropvolgende formatie? Laat maar komen. (Doods)bedreigingen en beschimpingen, zoals je die nu al ziet? De Kaag-haat die Timmermans-haat wordt? Timmermans heeft zijn portie in Brussel al gehad, in de eerste jaren vooral uit Polen en Hongarije. Dan kan de smurrie uit de Nederlandse riolen er nog wel bij.

Het decor was hetzelfde, in 2018 en 2023: café Pelt in Heerlen. Verder is alles anders.