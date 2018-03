Tijd voor een strijd tegen de dwingelandij van elitair feminisme

Bercan Günel vindt dat de rijksoverheid via de portemonnee organisaties moet dwingen meer vrouwen aan te stellen. Het is tijd voor daadkracht, weg met de vrijblijvendheid rond ‘genderdiversiteit’. In mevrouw Günels vastberadenheid, haar beroep op wet en politiek, haar wrevel tegen vrijblijvendheid herken ik het type dat de Amerikaanse filosofe en feministe Christina Hoff Sommers ons presenteert in ‘Who Stole Feminism?’ en ‘The War Against Boys’.

Lees verder na de advertentie

Hoe kan het dat in de jaren negentig in de VS honderden miljoenen dollars zijn besteed aan de vervulling van feministische wensen aangaande het onderwijs, terwijl de te bestrijden achterstanden van meisjes grotendeels fictief waren? Hoe kan het dat reële, alarmerende achterstanden van jongens (in schrijf- en leesvaardigheid en leermotivatie) geheel genegeerd werden, ja, door de maatregelen nog verergerd? Dat kwam (leert Hoff Sommers ons) door het onvermoeibaar activisme van kleine groepen diehard-feministen. Zij veranderden enkele prestigieuze organisaties als de American Association of University Women in zenuwcentra van hun netwerk. Van daaruit bespeelden ze media en politiek, beide zeer vatbaar voor de waan van de dag. Een soortgelijk verhaal verklaart dat op Australische scholen de kinderen wordt wijsgemaakt dat huiselijk geweld per definitie een zaak is van mannelijke daders en vrouwelijke slachtoffers, al zijn serieuze onderzoekers het hier volstrekt mee oneens. Ook hier lopen media en politici, zoals de Australische premier Malcolm Turnbull, aan de leiband van goed georganiseerde pressiegroepen.

Velen kunnen zich verbinden op basis van het realistisch verlangen man of vrouw te mogen zijn

Campagne Wij hebben hier nog wat meer lucht, maar toch. Toen Sire de tv-campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’ lanceerde, was men er als de kippen bij om deze gevaarlijke ‘genderstereotypie’ te neutraliseren. Op sommige Nederlandse scholen staat het aloude speelkwartier onder druk, precies een van die catastrofale ontwikkelingen die Hoff Sommers voor de VS beschrijft: slecht voor alle lagereschoolkinderen, maar het meest voor jongens, met hun grotere bewegingsbehoefte. En wanneer laat een krant, in dit geval het AD, een vrouwelijk Kamerlid uitvoerig aan het woord over het door haar doorleden geweld in een partnerrelatie? Juist, op Vrouwendag – waarmee ook hier huiselijk geweld geframed wordt als facet van ‘de onderdrukte positie van de vrouw’ en de problematische mannelijke natuur. En nu dus mevrouw Günels roep om overheidsdwang. Is bestrijding van het feminisme dan niet een zaak die om politieke organisatie vraagt? Ik laat de gender-ellende in Europa (Zweden) rusten, evenals het feministisch bederf van de rechtspraak (zedenzaken, voogdij). Het wordt geen litanie, maar net als mevrouw Günel vraag ik: is het niet tijd voor daadkracht? Als we niet willen dat het ooit zo ver komt als in de VS en Australië, is bestrijding van het feminisme dan niet een zaak die om politieke organisatie vraagt?

Beginselprogramma In een beginselprogramma kan men de man-vrouwrelaties principieel (zonder hoogdravendheid) doordenken. Een wetenschappelijk bureau kan zich buigen over vragen als: moet het VN-Vrouwenverdrag per se feministisch uitgelegd worden? Zo ja, hoe bevrijden we ons dan van die dwangbuis? Deze nieuwe organisatie moet tevens een visie op onderwijs en andere bedreigde sectoren ontwikkelen. Een fors project dus. Maar er is in beginsel een breed draagvlak. Tegenover de dwingelandij van het elitaire feminisme, zonder wortels in leven of wetenschap, kunnen velen zich verbinden op basis van hun gezond verstand en een bescheiden, realistisch verlangen: gewoon man of vrouw te mogen zijn zoals zij dat goed vinden, zonder mentaal of door de fiscus belast te worden met de schijnproblemen van mevrouw Günel en haar zusters.