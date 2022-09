Tijd om te breken met de ‘traditie’ rond Prinsjesdag

Als je Mark Rutte ’s nachts wakker maakt, zal hij direct uitroepen: “Wacht op Prinsjesdag, dan weet je alles!”

We zitten weer midden in de frustrerende periode dat de kraan volop nieuwtjes uit de begroting lekt, waar de verantwoordelijk ministers vervolgens niets over willen zeggen. Want dat is nu eenmaal de afspraak. Op Prinsjesdag worden alle plannen voor volgend jaar gepresenteerd, niet eerder. Nog even geduld, dan weet je alles.

Het is een knellende en inmiddels onhoudbare traditie. De burgers moeten het doen met strategisch gelek, over verhoging van het minimumloon en enkele toeslagen en verlaging van de inkomstenbelasting. Daar komt deze week het nieuws over noodsteun voor mensen die de gasrekening niet kunnen betalen bij. Waarschijnlijk horen we komende vrijdag welke maatregelen nog dit jaar mogelijk zijn, nu het kabinet met grote spoed een akkoord probeert te bereiken met de energieleveranciers. Maar wat dit exact betekent voor de portemonnee, in hoeverre dit de exploderende inflatie compenseert: volstrekt onduidelijk.

Ondertussen besluiten mensen, geconfronteerd met waanzinnige energienota’s, zelf de gaskraan dicht te draaien. NRC berichtte vorige week over een jongen in Rotterdam die maandag flauw viel op school omdat hij het hele weekend niet had gegeten. Thuis was het geld op.

Wie letterlijk bezwijkt door hogere rekeningen en angst voor wat nog komen gaat, heeft geen enkele boodschap aan de Haagse fossiele werkelijkheid. Die wil nu duidelijkheid over welke reddingsboeien de politiek bereid is te werpen.

Het zoveelste toneelstukje

Afgelopen vrijdag, op zijn wekelijkse persconferentie verschool Rutte zich achter het bekende argument dat hij in aanloop naar Prinsjesdag niets kan zeggen over de koopkrachtplannen. Dat kan de premier best, maar hij wil het niet. Het gevolg is het zoveelste toneelstukje waar de burger zo langzamerhand niets meer van begrijpt. Komende vrijdag krijgen de Kamerleden de begrotingsstukken onder embargo te zien. Nog diezelfde middag zal er vermoedelijk weer driftig worden gelekt, waar media zich op zullen storten als bijen op honing. Ook dan zal het overzicht, zoals waar de bezuinigingen precies neerslaan, nog verre van compleet zijn. Voor oppositiepartijen in de Tweede Kamer is dit gekmakend.

Ook de parlementaire pers heeft deze situatie lange tijd voor lief genomen, omdat de dingen in Den Haag nu eenmaal gaan zoals ze altijd gaan. Het goede nieuws is dat een groeiend aantal journalisten bereid is de vastgeroeste vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen (let in dit kader op de uitstekende parlementair verslaggevers van SBS Hart van Nederland).

Het is ijdele hoop, maar je zou toch willen dat de premier van een land met enorme zorgen zich zo snel mogelijk direct tot de bevolking richt, met een vertrouwenwekkend verhaal over hoe het kabinet denkt dit op te kunnen lossen. Dit én volgend jaar. Het biedt ook ruimte om de koning een gloedvolle Troonrede te laten voorlezen, zonder een droge opsomming van feitjes die op dat moment toch al bekend zijn.

Als ze nog iets van die zogenaamde nieuwe bestuurscultuur willen maken, laat het dan dit zijn.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.