Tijd om Rutte IV te prijzen

Er zal kritiek komen, en ook moeten komen, op alles wat het vierde kabinet-Rutte gaat doen. Maar nu we nog niet weten welke crises en affaires ons te wachten staan, welke misstappen en uitglijders er gemaakt zullen worden, lijkt dit mij het aangewezen moment om het te vormen kabinet eens te prijzen. Gewoon omdat deze mensen – twintig ministers en tien staatssecretarissen, naar verluidt – bereid zijn een publieke functie te vervullen in een ongenadige tijd. Ze zullen dat niet alleen uit altruïsme doen, er kan zomaar zoiets opborrelen als ijdelheid en machtshonger, maar dan nog staat één ding vast: ze zullen zich een slag in de rondte werken en daarvoor dag in, dag uit beloond worden met aanvallen op hun persoon, scheldpartijen, laster, intimidaties en bedreigingen. Wees zichtbaar, vervul een hoge post, en je wordt automatisch doelwit van het Grote Circus Haat & Nijd. En dat circus bevindt zich tegenwoordig niet alleen meer buiten, maar ook binnen het parlement.

Voeg daar de geringe baanzekerheid aan toe – van de 24 bewindslieden die begonnen in Rutte III traden er 12 af – en je begrijpt waarom het moeilijk is om kandidaten voor een nieuw kabinet te vinden, zoals Trouw vorige week beschreef. Er zullen natuurlijk gegadigden zijn, ik heb ze net nog geprezen, maar zijn dat wel de types die we nodig hebben? Hans Hillen, CDA-veteraan en oud-minister van defensie, uitte in NRC zijn twijfels. “Wat je in het huidige klimaat niet meer krijgt, zijn de bedachtzame bestuurders, want die weten dat ze meteen afgefakkeld zullen worden. Het soort volk dat minister wil worden zal anders zijn dan de wijze mensen die iedereen altijd zo graag zegt te willen.”

Een giftige modderstroom

Wat dit volk te wachten staat – naast deze ‘aanbeveling’ van Hillen – werd deze week nog eens duidelijk gemaakt door Sigrid Kaag. De D66-aanvoerster liet op Twitter zien wat voor kerstwensen ze zoal in de bus krijgt, handgeschreven in dit geval, thuisbezorgd. “Zoals u ziet, weten wij ook waar u woont”, meldde men haar. Een verontrustende boodschap, temeer nu er opgefokte groepen door de straten trekken die denken dat ze hun eigen tribunalen kunnen gaan organiseren, daartoe aangezet door politici van FvD en PVV.

Nog dreigender, of in elk geval grover, was de boodschap die viroloog en OMT-lid Marion Koopmans ontving – ook buiten het kabinet vindt men doelwitten. Trefwoorden in dit geval: ‘Dachau’, ‘hoerenjong’, ‘door de kop geschoten’. Net als Kaag koos Koopmans ervoor het publiek te maken, omdat de samenleving moet weten wat er gaande is, en ze wendde zich daarbij ook tot het Openbaar Ministerie.

We kunnen moeilijk zeggen dat dit alles ons overvalt. Er gaat al langer, in de woorden van de Filipijnse Nobelprijswinnaar Maria Ressa, een ‘giftige modderstroom’ door de wereld, een cocktail van nepnieuws, haat en geweld. Maar een adequate reactie ontbreekt, en dat strekt zich uit van het presidium van de Tweede Kamer, via het OM tot de internationale aanpak van sociale media. Het gevaar is manifest, het wachten is op de verdediging.