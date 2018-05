Tijd dat we ook de slachtoffers van de Bersiap herdenken

De niet als Nederlander erkende bewoners van 'ons Indië', die formeel wel Nederlands onderdaan waren, worden genegeerd, terwijl er onder hen vele slachtoffers waren. Het getal van vier miljoen is echter overdreven: de meeste bronnen houden het op het nog steeds respectabele aantal van twee miljoen.

Deze doden waren niet het slachtoffer van Nederlanders, maar van de massale voedselrequirering door eerst het Japanse leger en vanaf augustus 1945 de strijders van de net uitgeroepen Republik Indonesia. De laatsten voerden niet alleen de oorlog der verschroeide aarde, maar zetten ook vruchtbare gebieden onder water, vooral het poldergebied oostelijk van Soerabaja waarvan miljoenen Javanen en Madurezen afhankelijk waren. Deze strijders vermoordden degenen die weigerden voedsel af te staan dat de eigen hongerende bevolking bitter nodig had. De gezondheidszorg was vanaf de komst van de Japanners tot de terugkeer van het Nederlandse leger volledig afwezig. Niemand hoort het graag, maar de eerste taken van het Nederlandse leger in 1947 na de herovering van door de Republik bezette gebieden waren het lenigen van de hongersnood en het verstrekken van medische hulp.

Massagraven

Er zijn meer groepen slachtoffers die herdacht zouden moeten worden. Eerst vrijwillig en later verplicht werden door de Japanners 'romoesja's' gebruikt, slavenarbeiders die door Soekarno werden geronseld. De eerste circa 100.000 kwamen om bij de Birma-spoorweg, waar ze het ruwste werk deden, slecht werden behandeld en in massagraven werden begraven. Dit terwijl de krijgsgevangenen uit Engeland, Australië en Nederland weliswaar ook slecht werden behandeld, maar enige medische hulp kregen, werden geregistreerd en in ordentelijke graven werden begraven. Ook aan de Pakanbaru-spoorweg op Sumatra en op veel andere plaatsen in de archipel stierven deze romoesja's bij tienduizenden: het totaal aantal wordt geschat op een kwart miljoen. Soekarno was daarvoor verantwoordelijk en dat is de reden dat er nergens gedenktekens zijn voor deze arme zielen.

Ik kan nog verder uitweiden over de gruwelijke Bersiapperiode en geweld in periodes erna. Maar het is toch allemaal minder eenzijdig dan Marjolein van Pagee vermeldt in haar filippica tegen haar eigen land.

L.J. de Coninck is oud-directeur van de stichting Pelita voor Indische oorlogsslachtoffers.