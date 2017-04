Thuis ben ik heer en meester

Ook in ‘van een koude kermis thuiskomen’ proef ik die voorkeur voor het huiselijke: buiten op de kermis is het maar niks, koud en teleurstellend. Afgelopen weekend fietste ik door het centrum van Amsterdam en het was koud en teleurstellend, de stad was vergeven van mensen die niet thuis waren (waaronder ik) en die als mieren de straten en voetpaden overspoelden. Ik wist niet hoe snel ik moest doortrappen om weer thuis te komen. Toerisme prima, maar graag buiten mijn zicht!

Of is het de leeftijd? In mijn puberteit wist ik niet hoe snel ik het huis moest verlaten, waar het voor mijn Sturm und Drang-gevoelens allengs veel te klein werd: Weg, de wijde wereld in! Ik meende zelfs dat de buitenwereld mij riep om ook te komen meedoen: Robbie, kom je buitenspelen?! Alles beter dan thuis.

Home sweet home, zeggen de Engelssprekenden, alsof er niks beters is, de Fransen hebben het over ‘chez nous’ maar in Nederland is het ‘Oost west thuis best’; je moet dus eerst naar oost en west zijn geweest om weer thuis te komen.

Zoiets is het geloof ik met ‘thuis’, je moet naar buiten zijn geweest om het ten volle te waarderen. Dat geldt ook in andere sectoren, vroeger deed de televisie z’n best om ons de wereld te laten zien, voor kinderen had je de ‘Verrekijker’, voor volwassenen ‘het Journaal’ of Dr. L. van Egeraat met z’n reisprogramma. Maar tegenwoordigen koken we vooral op tv, proberen onze familie op te sporen, zoeken nieuwe thuizen in het buitenland of een boerin om samen mee thuis te blijven.

Gezellige gezinnen Reclameboodschappen tonen ons gezellige gezinnen die elke dag aan paas- of kerstmaaltijden zitten en kinderen die hun ouders de oren van het hoofd zeuren om een flacon Dreft. Als het goed is hoeft er thuis niks, dat is het. Ik bezocht vorige week mijn moeder, huiselijke kring, en deed er niets. Ik was als de leliën des velds, ik arbeidde noch spon, ik zat daar en voelde mij thuis. Soms lees je ergens dat iemand die gestorven is eindelijk is ‘thuisgekomen’. Zoiets moet het zijn, thuis dondert het niet hoe je erbij loopt en of de tafel onberispelijk is opgeruimd. Ik hou, als ik echt helemaal eerlijk ben, ook het meest van huiselijke kunst, Johannes Vermeer, Jan Steen, Gabriel Metsu, genrestukken. Ik denk dat het verlangen naar thuis en huiselijkheid te maken heeft met macht. In de buitenwereld kun je weinig uitrichten, wie denkt een schilderij van Rembrandt te kunnen verbeteren door er een lik verf aan toe te voegen wordt opgepakt, door rood rijden mag niet. Thuis mag dat alles wel. Landen waar ze de huiselijke integriteit schenden, deugen dan ook niet. ‘In meiner ­Badewanne bin ich Kapitän’ luidt de titel van een Duitse schlager van voor de oorlog, en die boodschap klopt al is het lied niet helemaal mijn smaak. Ik draai liever Bach of Brahms en niemand die mij dwingt naar iets anders te luisteren. Heer en meester. Thuis.

