Theresa May heeft niets anders te bieden dan een starre blik en holle woorden

Theresa May gold tot voor kort als de reïncarnatie van Margaret Thatcher, en niemand twijfelde eraan dat ze een monsterzege zou halen bij de verkiezingen. Maar ook als ze morgen inderdaad wint, ondanks haar opmerkelijke terugval in de peilingen, dan is het niet als de power woman waar ze zichzelf voor hield.

Het zou een ongekende verrassing zijn als Labour-leider Jeremy Corbyn haar zou verslaan – ik zou er mijn ponden niet op durven in te zetten – maar verrassingen zijn de enige constante die de politiek nog lijkt te kennen. De Brexit, de overwinning van Trump, de nederlaag van de populisten in Nederland en Frankrijk, de harde botsing tussen Duitsland en de VS, het conflict rond Qatar dat eigenlijk om Iran draait; alles tolt. Wie overeind wil blijven, moet beschikken over buitengewone sluwheid (Poetin misschien) of over een rust die voortkomt uit ervaring en overtuiging (Merkel dus).

Holle woorden Trump wankelt inmiddels van affaire naar affaire, zich vastklampend aan zijn twitteraccount als een dronkelap aan een lantarenpaal, en zijn bondgenote May heeft niets anders te bieden dan een starre blik en holle woorden. “Onder haar schild heerst leegte, gebrek aan empathie, taal en politieke verbeelding”, schreef Polly Toynbee in The Guardian. De aanslag in Londen had May, als kandidaat van de partij van law and order, de gelegenheid moeten geven zich te bewijzen als ‘sterk en stabiel’, zoals haar motto luidt. Maar het omgekeerde gebeurt. De keuzes die ze eerder maakte – de reductie van het politiekorps met 20.000 man, waarvoor ze als minister verantwoordelijk was, de omarming van Trump – komen nu als een boemerang bij haar terug en ze heeft daar geen verweer op. De man van het moment is Sadiq Khan, de La­bour-bur­ge­mees­ter van Londen, die de juiste woorden vond om de aanslagpelgers te veroordelen.

Khan De man van het moment is Sadiq Khan, de Labour-burgemeester van Londen, die de juiste woorden vond om de daders te veroordelen en er, als zoon van Pakistaanse immigranten, een persoonlijke noot aan toevoegde: “Als een trotse en patriottische moslim, zeg ik: jullie plegen deze walgelijke daden niet in mijn naam. Jullie zullen er nooit in slagen onze stad te verdelen.” Meer dan 130 imams vielen hem bij door te verklaren dat ze de daders een religieuze begrafenis zouden weigeren, de Britse Moslimraad beloofde alles te doen om hun ‘ideologie van haat’ te bestrijden. Vanuit Washington reageerde Trump per Twitter, eerst door zijn inreisverbod voor moslims te promoten, vervolgens door Khan belachelijk te maken. Gevraagd om een reactie op Trumps botte boodschap deed May er drie- tot viermaal het zwijgen toe; een veelzeggend teken van zwakte. Khan zelf weigerde aanvankelijk op de tweets van Trump te reageren, maar gisteren riep hij de regering wel op het voorgenomen staatsbezoek van Trump aan Groot-Brittannië te cancelen. Dat zou uit diplomatiek oogpunt heel onverstandig zijn. En ik zou het enorm toejuichen.

