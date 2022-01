The Voice: trial by media?

De kwestie

Signalen uit online-televisieprogramma Boos over seksueel wangedrag bij The Voice halen nog voor de uitzending ook Trouw, bijvoorbeeld door het opstappen van de bandleider en het opschorten van de show. Op de ochtend voor de Boos-uitzending brengt de redactie een eigen artikel over de cultuur bij het programma.

Twee oud-kandidaten vertellen anoniem hoe een regisseur hen ongepast seksueel toesprak. Een van hen zegt dat hij haar ongepast aanraakte. Volgens dit verhaal deed de regisseur het bij beiden voorkomen alsof ze zijn favoriet waren, en liet hij alvast opnames zien terwijl dat contractueel niet mag. Een van de geïnterviewden laat zijn berichten zien op haar Instagramaccount. De naam van de regisseur wordt niet genoemd en hij komt niet aan het woord.

De uitzending van Boos wordt de volgende dag op de voorpagina gebracht met onder meer in de intro de redactionele mededeling dat een van de zangcoaches, rapper Ali. B, zich ‘onaantastbaar waande’. Hier is samengevat wat een vrouw in de uitzending zei. Ze deed inmiddels aangifte. Ook wordt in Boos de regisseur genoemd, er hebben zich meer vrouwen gemeld.

In de dagen erna brengt de redactie onder meer een portret van Ali B. die worstelde met drugs en een ‘grimmige kant’ en een artikel onder de kop ‘Hoe praat je met je kinderen over het seksueel wangedrag van je idolen?’ Een andere krant bericht dat de regisseur ontkent.

De standpunten

Een lezeres doet afgelopen dinsdag een oproep op de opiniepagina: hoe schokkend ook, het gaat nog enkel om beschuldigingen. Daags na het verhaal over de regisseur was er discussie in de redactievergadering over het feit dat er geen wederhoor bij hem is gevraagd.

“Ik had hem graag gesproken”, zegt de mediaredacteur die dit stuk schreef. Na de eerste berichten ging ze op zoek naar deelnemers die haar konden vertellen over de cultuur bij de show. Zo vond ze de twee vrouwen die beiden over de regisseur spraken. “Maar hij had zijn profielen op sociale media verwijderd en was niet rechtstreeks te vinden.” De organisaties achter The Voice hielden het afgelopen week bij hun algemene verklaringen.

Was wederhoor dan toch vereist? De mediaredacteur overlegde met de adjunct-hoofdredacteur. Die noemt dit sowieso al een lastige zaak: Trouw, zelf behoedzaam met oncontroleerbare bronnen, moet zich nu beraden over naamloze geluiden uit andere media. Daarom werden berichten over Marco Borsato eind vorig jaar klein gebracht. “Nu ging het om meerdere geluiden, die konden we niet negeren.” Net als de mediaredacteur benadrukt hij: de krant moet waken voor trial by media.

Ook de adjunct zegt dat het artikel van de redacteur vooral de cultuur bij The Voice beschreef. De naam van de regisseur en bijvoorbeeld ook zijn leeftijd werden niet genoemd. Bijkomend probleem is volgens de adjunct dat specifiek voorleggen van de klachten van de anonieme vrouwen ertoe geleid zou hebben dat de regisseur en de Voice-organisatie hen zou herkennen. “Terwijl ze juist nog steeds angst hebben voor hun loopbaan.”

Omdat de regisseur niet werd beschuldigd van strafbare feiten, vond de adjunct het alles overziend plausibel om wederhoor achterwege te laten. Achteraf denkt hij dat de regisseur ‘leidinggevende’ genoemd had kunnen worden, zodat hij nog minder herleidbaar was.

Het oordeel

Door de veelheid aan klachten en nieuwsfeiten was deze zaak niet te negeren, ook al zijn de bronnen veelal anoniem. De terughoudendheid waarom de lezeres vraagt, ‘doe niet alsof al vaststaat dat het zo is gebeurd’, is grotendeels betracht. Alleen een redactionele tekst als ‘Ali B. waande zich onaantastbaar’ had beter aan de vrouwen uit de Boos-uitzending toegeschreven kunnen worden. En koppen over ‘seksueel wangedrag van idolen’ kunnen vermeden worden.

Maar over de hele linie verdient de redactie een compliment. De nieuwsfeiten zijn rustig gebracht, gecombineerd met eigen invalshoeken zoals een genuanceerd portret van Ali B. en de pedagogische vraag over jonge kijkers. En de mediaredacteur verkoos het bredere verhaal boven sensatieverhalen over individuele sterren.

Bij de uitwerking van dat artikel is wel een enkele Voice-medewerker centraal komen te staan, terwijl hem geen wederhoor is gevraagd. De argumenten daarvoor zijn betwistbaar maar enigszins begrijpelijk. Nu die keuze was gemaakt had de medewerker minder herleidbaar moeten zijn. En overigens, wederhoor is nog steeds mogelijk.