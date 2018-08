Terwijl Baudet poedelnaakt aan het zwembad vertoeft, vergadert de SP stug door

Daar lag de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, aan de rand van een zwembad. Op vakantie mag Baudet blijkbaar graag in een erotische kronkel liggen, poedelnaakt en smachtend. Goed. Dat weten we dan ook weer!

Hij had zijn mediamoment wel weer gekozen. Het is de vierde week van het zomerreces, de stilste week van het politieke jaar. Nog eens vier weken reces te gaan. Fracties en kabinet zijn nu echt op vakantie vertrokken. Zelfs de kwestie rond minister Stef Blok is voorlopig geluwd.

Zo stil als deze week is het in tijden niet geweest. Er is geen kabinetsformatie die de aandacht opeist, zoals vorige zomer. De dagjesmensen die anders in juli door de Tweede Kamer dwalen, zijn er niet; het is te warm.

Maar wacht, er is één fractie die altijd doorvergadert: de SP. Ook gisteren was er een SP-fractieberaad.

Bij de SP is de regel: als je niet op vakantie bent, kom je naar de wekelijkse vergadering. Vijf Kamerleden en twaalf fractiemedewerkers kwamen naar Den Haag en schoven stipt om 11.00 uur aan tafel in de SP-fractiekamer. Kamerlid Frank Futselaar kwam er speciaal voor uit Zwolle, Kamerlid Henk van Gerven moest uit Brabant komen, anderen zaten twee uur in de trein vanuit Groningen. Met de meerderheid op verlof, was het wel een van de kortste vergaderingen van het jaar. Renske Leijten, de vrouw die eerder zelfs geen bevallingsverlof nam, verving fractieleider Lilian Marijnissen.

Mediageniek

Dat stugge doorvergaderen heeft iets ouderwets. Het altijd dienstbaar zijn, het opereren in collectief verband - het is eigenlijk niet meer van deze tijd. De SP loopt er zelf niet zo mee te koop. In de publieke opinie levert het niet direct applaus op. De meer sceptische reacties hebben in de buitenwereld vaak de overhand: daar heb je de gestaalde kaders weer, dag en nacht bezig met de klassenstrijd. Ook het actievoeren-in-het-land, waar de SP zelf nog steeds heilig in gelooft, is niet meer zo mediageniek.

Dinsdag ging de vergadering over onderwerpen die vast ook per e-mail afgestemd kunnen worden. Over het werkbezoek aan de Palestijnse gebieden deze zomer, over een SP-wet voor gymles op de school, over een SP-‘tribunaal’ eind augustus tegen de kabinetsplannen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij andere politieke partijen werken Kamerleden ook door, maar individueel, vanuit huis. Zelfs de SP-kiezers zullen het begrijpen als de fractie in de zomer een paar weken niet vergadert.

En toch. Het heeft ook iets moois, een fractie die stug doorvergadert. Het vergt een rotsvast geloof in het eigen politieke ideaal, dat geen dag kan wachten om verwezenlijkt te worden.

Doorvergaderen of kronkelend poseren langs de rand van het zwembad. Het is nogal een verschil.

