Terroristische bewegingen hebben nooit het eeuwige leven

Ik had de krant van de mat gepakt – de voorpagina was gewijd aan Wilders, zag ik – schonk mezelf een ochtendkoffie in en keek even op mijn smartphone voor het laatste nieuws. Bam. Aanslag in Manchester: 19 doden al, tientallen gewonden, onder wie veel jongeren.

Welke woorden zet je daar tegenover? Ik zag de reacties van politici binnenkomen; zij moesten wel, zij mogen niet zwijgen. Dat denken ze in elk geval. Emile Roemer: ‘Een lafheid die geen grenzen kent.’ Lodewijk Asscher: ‘Een zieke en barbaarse aanslag.’ Mark Rutte: ‘Dit went nooit.’ En toen kwam persbureau Reuters met ‘breaking news’: Donald Trump had zijn medeleven betuigd.

Daarna begon al snel, dat weet je tegenwoordig, het gekrakeel over de vraag of de islam de schuldige was. Een Britse columniste riep op tot een ‘finale oplossing’ van het moslimprobleem, wat een storm van verontwaardiging opleverde, waarna ze switchte naar ‘werkelijke oplossing’.

Anderen wezen op moslim-artsen in Manchester die de hele nacht hadden doorgewerkt en op moslim-taxichauffeurs die gratis ritjes aanboden. Het leek me onwaarschijnlijk dat deze botsende perspectieven elkaar zouden gaan vinden en ik besloot de online-arena te verlaten om elders houvast te zoeken.

Modern terrorisme Zo kwam ik terecht bij David Rapoport, de man die aan de basis staat van de wetenschappelijke bestudering van het moderne terrorisme. Volgens hem zal de islamitische variant daarvan rond 2025 zijn langste tijd waarschijnlijk wel hebben gehad. Maar voor zover dat goed nieuws is – hoeveel Manchesters staan ons de komende jaren nog te wachten? – dan is het slechte nieuws dat niemand weet welk terrorisme erop zal volgen. Rapoport, oud-hoogleraar aan de Universiteit van Californië, stelt dat het terrorisme sinds het einde van de negentiende eeuw in golven door de geschiedenis trekt en dat elke golf ongeveer een generatie duurt. Het geweld lijkt zich opeens op verschillende plaatsen voor te doen, maar komt voort uit een gezamenlijke ‘energie’ De eerste golf was die van het Russische anarchisme, de tweede die van het antikolonialisme, de derde die van de links-radicalen (in samenzang met de ‘bevrijdingsstrijd’ van Palestijnen, Ieren en anderen), de vierde die van het islamisme. Al deze golven zijn internationaal van karakter, zegt Rapoport. Het geweld lijkt zich opeens op verschillende plaatsen voor te doen, maar komt voort uit een gezamenlijke ‘energie’. En waarom hebben deze golven de levensduur van een generatie? Omdat dromen, zeker als ze bloeddorstig zijn, meestal niet verder reiken dan een mensenleven: bij de tweede generatie dooft het heilige vuur. Mij is dit allemaal iets te deterministisch. Wie zegt dat de vierde golf niet heviger en langduriger kan zijn dan de eerste drie? Of minder hevig en korter, als het daarvoor niet al te laat is? Ik zou zeggen: het werk van Rapoport laat zien dat terroristische bewegingen nooit het eeuwige leven hebben. En verder ligt de toekomst open, ten goede of ten kwade.

