Terechte zorgen over groeiende tweedeling

Het is onmiskenbaar dat op dat terrein zaken werden bereikt in de afgelopen regeringsperiode, maar het is tegelijkertijd onmiskenbaar dat dat beleid bepaalde groepen in de samenleving niet bereikt heeft en dat er dus sprake is van een groeiende tweedeling.

Het regeerakkoord van het tweede kabinet-Rutte droeg als titel (en motto) ‘Bruggen slaan’. Die titel kan tegelijkertijd verwijzen naar de wenselijkheid de samenleving weer meer te verenigen op niet-economische onderwerpen als naar de wenselijkheid iedereen in de samenleving te laten profiteren van economisch herstel. Dat laatste is het tweede kabinet-Rutte beter gelukt dan het eerste, getuige ook de verkiezingsuitslag van de Kamerverkiezingen in maart.

De tweedeling in de samenleving gaat echter verder en dieper dan zaken als baanzekerheid of koopkracht.

Het is pijnlijk te moeten constateren dat het kabinet, zoals het zelf constateert in de Troonrede, er niet volledig in geslaagd is aan die voorwaarde te voldoen en tegelijkertijd houdt dat een opdracht in voor het nieuwe kabinet dat mogelijk op korte termijn aantreedt.

In de Troonrede kondigde het kabinet aan dat maatregelen genomen zijn die tot doel hebben alle inkomensgroepen koopkrachtbehoud te garanderen. Dat is op zichzelf een mooie zaak, maar het gaat uiteraard om veel meer. Veel mensen zijn nog immer op zoek naar (meer) werk, veel meer mensen dan uit de kille werkloosheidscijfers blijkt. Er is op dat punt veel bereikt, maar er zal meer moeten gebeuren. Bijvoorbeeld op het terrein van tijdelijke en nul-urencontracten.

De tweedeling in de samenleving gaat echter verder en dieper dan zaken als baanzekerheid of koopkracht. De mentale tweedeling in de samenleving is een potentiële dreiging die niet zomaar met concrete beleidsmaatregelen te bestrijden is. Dat heeft het tweede kabinet-Rutte mogen merken en dat zal ook het derde kabinet-Rutte merken.

Relatieve rust Het nu aftredende kabinet verdient echter ook op dit terrein een compliment. Er is een relatieve rust opgetreden in de politiek. Doordat het kabinet de volledige termijn uitzat, maar ook, en wellicht belangrijker, doordat het de samenwerking met anderen zocht. Het is duidelijk niet voldoende om bij te dragen aan het bereiken van meer maatschappelijke vrede, maar het was ongetwijfeld ook in dit geval een noodzakelijke voorwaarde. Het nieuwe kabinet staat voor grote uitdagingen, maar het treedt aan onder een veel gunstiger gesternte. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

