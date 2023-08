Terecht dat bezitters van zonnepanelen nu meer moeten betalen

Armere huishoudens ‘subsidiëren’ nu bezitters van zonnepanelen. Het is een van de redenen dat Vandebron bezitters van zonnepanelen straks terecht meer laat betalen, oordeelt Mark Treurniet.

Vandebron gaat huishoudens met zonnepanelen extra laten betalen voor de teruglevering van elektriciteit. De Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zijn kritisch en de respectabele Vincent Dekker vraagt zich in Trouw af of het eerlijk is. Maar Vandebron lost problemen juist op.

Ten eerste: momenteel dragen arme huishoudens zonder zonnepanelen bij aan de energierekening van huishoudens met zonnepanelen. En met name van onzuinige huishoudens met veel zonnepanelen. Hoe komt dat? Toen maar weinig huishoudens zonnepanelen hadden en de energieprijzen stabiel laag waren, voerde de overheid de ‘salderingsregeling’ in: je mocht afgenomen energie wegstrepen tegen teruglevering en hoefde zo over de afgenomen energie geen energiebelasting te betalen. Dat is nog steeds zo.

Teruggeleverde zonne-energie is minder waard

Naarmate het aantal zonnepanelen toenam en de energieprijzen stegen, kreeg de salderingsregeling echter een tweede effect: omdat er steeds meer zonnepanelen zijn, daalt de marktprijs van elektriciteit wanneer de zon schijnt. Daarom is teruggeleverde zonne-energie minder waard dan de (vaak door kolen- en gascentrales opgewekte) elektriciteit die energiebedrijven leveren aan huishoudens wanneer de zon niet schijnt. In de winter valt dit mee, maar in het voorjaar en de zomer is het verschil aanzienlijk.

Door deze regeling lijden energieleveranciers momenteel dus verlies, wat energiebedrijven doorgaans dekken door hogere tarieven te vragen aan (vaak armere) huishoudens zonder zonnepanelen. Armere huishoudens betalen daarmee voor de levering van niet-duurzame elektriciteit aan huishoudens met zonnepanelen. Vandebron herstelt dit door het verlies dat het bedrijf maakt op huishoudens met zonnepanelen direct bij deze groep te verrekenen.

Ten tweede: investeren in zonnepanelen loont nog steeds, ook bij Vandebron. In het rekenvoorbeeld van Vincent Dekker wordt 800 kWh rechtstreeks zelf gebruikt. Daarmee bespaar je bij de huidige Vandebron-­tarieven zo’n 275 euro (Dekker liet deze besparing niet zien). Voor de 3100 kWh die wordt teruggeleverd bespaar je 1064 euro (Dekker lijkt de bespaarde energiebelasting niet mee te nemen), maar moet je 348 euro aan vaste terugleverkosten betalen. Je houdt zo in totaal per jaar bijna 1000 euro over. De terugverdientijd loopt inderdaad iets op, maar tegen deze bedragen kun je nog steeds goed verdienen aan zonnepanelen.

Slimmer timen wanneer je de wasmachine aanzet

Ten derde: hoewel zonnepanelen door de overheid royaal gestimuleerd worden (van de 1000 euro hierboven bestaat twee derde uit fiscale stimulering), blijven we veel elektriciteit uit kolen- en gascentrales gebruiken. Dat komt mede doordat we niet-duurzame energie die we ’s avonds afnemen zo gemakkelijk mogen wegstrepen tegen teruggeleverde zonne-energie.

De maatregel van Vandebron maakt eigen gebruik van zonne-­energie voordeliger. Hopelijk zullen meer mensen de tijd dat de wasmachine aangaat beter timen, misschien hun auto opladen wanneer de zon schijnt of wellicht investeren in een slimme boiler die energie opslaat door water extra te verwarmen wanneer dit duurzaam en goedkoop kan.

Toch is de oplossing van Vandebron ongelukkig. Zoals Dekker ook illustreert, loont het voor energiezuinige huishoudens bij deze leverancier nauwelijks meer om netto terug te leveren. Als je bijvoorbeeld 1800kWh per jaar afneemt en 5800 kWh teruglevert, dan is de vergoeding voor de netto teruglevering van 4000kWh zelfs negatief. Als je heel kritisch bent, zou je kunnen zeggen: in plaats van veel arme huishoudens zonder zonnepanelen gaan nu enkele zuinige huishoudens met veel panelen meebetalen aan zonnepaneelhouders met een hoger verbruik. Maar als je hieronder lijdt, dan kun je ook gewoon een andere energieleverancier zoeken.