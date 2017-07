Tent van nu lekt niet en de wc is schoon

Van een hoogleraar mag meer onderzoek worden verwacht. Ik licht er een paar zaken uit.

Volgens Van Vugt zoeken kampeerders een hoger gelegen plaats om droge voeten te houden. Op de meeste campings is dat allang niet meer nodig. Drainagesystemen voorkomen wateroverlast. 'Vreemden helpen elkaar bij het opzetten van tenten en vouwcaravans,' schrijft Van Vugt verder. De opzetsystemen zijn zodanig verbeterd dat hulp nagenoeg niet meer noodzakelijk is. De caravans worden steeds lichter, zodat zelfredzaamheid steeds groter wordt. En als er dan even hulp moet komen, dan is dit toch goed dat dit gebeurt. Dat is niet typisch iets van de camping. Gelukkig schieten mensen elkaar nog steeds ook op straat te hulp.

Volgens de hoogleraar zijn ook alle ogen gericht op de 'gemeenschappelijke binnenplek waar contact wordt gemaakt met andere kampeerders'. Nagenoeg alle campings geven tegenwoordig de keuze tussen privacy of het open veld.

De ideale campingmaaltijd is de barbecue, aldus de hoogleraar. Ook al achterhaald, op veel campings mag dat allang niet meer, en is de barbecue vervangen door skottelbraai. Restaurants op de campings doen niet veel meer onder voor restaurants elders.

Gelukkig blijft het eeuwige cliché van met een toiletrol naar de wc lopen achterwege

Volgens Van Vugt laat verder de hygiëne op de camping veel te wensen over. Campingondernemers hebben de laatste tientallen jaren miljoenen geïnvesteerd in sanitairgebouwen. Van SVR- campings tot de meest luxe campings. Het schoonhouden ervan staat hoog op de prioriteitenlijst. Vieze toiletten? Ze komen nauwelijks voor, en als ze er zijn, is dat de gasten meer aan te rekenen dan de camping. Ook komen, anders dan Van Vugt suggereert, lekkende tenten en natte slaapzakken nauwelijks meer voor.

De tent lekt niet meer, de campingeigenaren hebben veelal alles goed geregeld. Als de toiletten op scholen even schoon zijn als op de campings, zou er een enorme hygiënische winst worden bereikt. Daarbij moet niet worden uitgegaan van het kamperen van vijftig jaar terug, maar zoals het nu gebeurt.

Gelukkig bleef het eeuwige cliché van met een toiletrol naar de wc lopen achterwege.

