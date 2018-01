Tennis is verreweg de eenzaamste sport van allemaal

Niet bij Kiki Bertens. Haar coach, Raemon Sluiter, gooide het vorig jaar allemaal op straat. In Parijs, tijdens Roland Garros.

Wie weet, zo redeneerde hij, zorgt het voor een doorbraak. Als we er open over praten, laten horen wat we meemaken en voelen, kan dat helend werken. Het kan een opluchting zijn. Een keerpunt. Dat was het niet. Kiki bleef bang op de baan. Gestresst. De druk die ze voelde was immens. Als kind had ze dat al, moest ze vaak overgeven van de spanning. Want de tennisbaan, die was zó groot.

Elke individuele sport is eenzaam. Maar tennis is verreweg het eenzaamst van allemaal. Het hele jaar op reis, met vele uren wachten op plekken waar je liever niet wilt zijn, dat geldt voor andere individuele sporters ook. Geen teamgenoten hebben maar alleen concurrenten: ook dat is niet bijzonder.

Wat deze sport zo eenzaam maakt, dat is de baan. Die uitgestrekte vlakte met het net ertussen.

Uitgestrekte vlakte Nee. Wat tennis zo allereenzaamst maakt, dat is de baan. Die uitgestrekte vlakte met het net ertussen. Dat bankje langs de kant, waarop enkel je tas en flessen drinken staan. Geen coach die je bemoedigend toespreekt. Geen vijandige noch vriendschappelijke onderonsjes, want je tegenstander staat eindeloos ver weg. Er is enkel lege ruimte om je heen. Ruimte waarin gedachten uit de bocht kunnen vliegen. Ruimte waarin je ogen voelt priemen. Al die ogen van rondom het centercourt. Zien ze wel dat ik sta te zweten? Zien ze wel dat het nu nog wel, maar straks vast helemaal niet goed meer gaat? Al die onbekenden, dat zou me niet moeten kunnen schelen. Maar mijn vrienden. Mijn familie. En mijn sponsors. Zien ze al aan me dat ik het eigenlijk niet trek? Dat ik liever weg zou gaan? Zie je wel. Die return was slecht. Ik kan het niet. Ik kan dit niet. Wat een teleurstelling ben ik toch. Mijn god, wat doe ik hier?