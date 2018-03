Telkens als ik hun vader afwijs, wijs ik de helft van mijn kinderen af

Op maandag was ik officieel gescheiden en op donderdag stond ik op een podium in Den Haag om daarover voor te lezen. Nog voor ik er ooit met ex over had gesproken, deelde ik het met een zaal onbekenden.

Het was op de presentatie van de rapportage ‘Scheiden zonder schade’ die oud-politicus André Rouvoet aanbood aan een dochter van gescheiden ouders, en aan twee ministers.

Toen ik zijn verslag thuis las, was mij al opgevallen hoe doorwrocht en compleet het was. Ook hoe groot de impact van een scheiding op kinderen is. Hoe diep en op hoeveel verschillende vlakken het ingrijpt in hun levens.

Telkens als ik hun vader afwijs, wijs ik de helft van hen af

Het kind is en blijft de dupe. Hoe beperken we die schade? Wat doen we er concreet aan?

Nu geloof ik dat het kind altijd wel de dupe van zijn ouders is. Ook als de ouders gewoon bij elkaar wonen, berokkenen ze schade. Kinderen spiegelen ons en laten juist datgene zien, waar wij ons niet bewust van zijn.

Ik vind: alles valt of staat met zelfkennis. Iedere ouder moet verplicht in therapie.