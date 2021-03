Teleurstellend dat de kerk homo’s niet wil zegenen

Dat er in de rooms-katholieke leer geen ruimte is voor het homohuwelijk is bekend. Dat niet te verwachten valt dat daar in de komende jaren ook maar iets in zal veranderen, is dat helaas eveneens. Desondanks is de jongste stap op dit voor de kerk zo gevoelige onderwerp teleurstellend.

Vorige week kwam de Congregatie voor de Geloofsleer - de afdeling van het Vaticaan die zich bezighoudt met de leer van de kerk - met een verklaring die, kort samengevat, inhield dat van het zegenen van homorelaties in de kerk geen sprake kan zijn. Voor de goede orde: het zegenen van een homorelaties is wat anders dan het sluiten van een sacramenteel huwelijk. Gelovigen hadden aan de Congregatie gevraagd of er buiten dat huwelijk om ruimte is voor het uitspreken van een zegen over relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Ook dat kan dus niet. Om de eenvoudige reden dat zo’n relatie als zondig wordt gezien. Over een zonde kan Gods zegen niet worden uitgesproken, aldus de Congregatie.

Dat het zo teleurstellend is, komt onder meer door de houding van paus Franciscus. Die heeft zich, meer dan ooit enige paus deed, in de loop van de jaren hard gemaakt voor de positie van homo’s in de kerk. ‘Wie ben ik om erover te oordelen’, zei hij er een paar jaar geleden over. Van die toon en houding blijft in de verklaring van de Congregatie weinig over. Die tekst ging vorige week de deur uit met de goedkeuring van de paus.

Niet de pastorale toon die nodig is

Net zo teleurstellend is de reactie van de Nederlandse bisschoppen op de verklaring. De bisschoppen stuurden een tekstje de wereld in waarin ze feitelijk niets anders deden dan kort samenvatten wat de Congregatie uiteen had gezet. Ze zeiden er nog bij dat met de verklaring geen oordeel over personen wordt uitgesproken en dat er vooral ruimte moet zijn voor ‘respect, begrip en fijngevoeligheid’. Dat is niet de pastorale toon die juist op dit gevoelige onderwerp nodig is.

De Nederlandse bisschoppen hadden een voorbeeld moeten nemen aan hun Belgische collega’s. Die voegden zich weliswaar in de lijn van het Vaticaan, maar maakten expliciet duidelijk veel meer oog te hebben op de moeilijke en kwetsbare positie van homoseksuelen in de kerk.

Hoopgevend is het stevige tegengeluid dat het Nederlandse Werkverband van katholieke homo-pastores liet horen: in een open brief kondigden ze aan het verbod op het zegenen van homorelaties te negeren. Het zijn dit soort tegengeluiden die eraan kunnen bijdragen dat de kerk van binnenuit zal veranderen. Al zal dat een zaak van de zeer lange adem zijn.