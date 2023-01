Tekort aan technologische kennis bij politici is een risico

Technologie heeft grote invloed. Daarom is het zorgelijk dat kennis ervan vooral bij specialisten blijft, waarschuwt Patrick van der Duin, adviseur innovatiemanagement.

De reacties op de introductie van ChatGPT en op de recente doorbraak in kernfusie doen denken aan de toenmalige minister-­president Wim Kok die in 1994 niet bleek te weten hoe hij met een com­putermuis moest omgaan. Zowel hoon, besmuikt gelach als oprecht plezier vielen hem ten deel.

Ik vermoed dat anno 2022 de situatie niet veel anders is. Zal Mark Rutte weten hoe blockchain werkt of hoe waterstof voor energie kan zorgen? Maar stel u zelf ook die vraag: weet u hoe dat precies werkt? Dit is geen pleidooi voor dat we exact moeten weten wat er ‘onder de motorkap’ gebeurt en ook niet voor een technocratie. Maar wel voor een groter besef van het groeiende belang van technologie in onze samenleving. Want, wat gaat ChatGPT voor uw baan betekenen en gaat kernfusie echt voor oneindige energie zorgen?

Filosofen met veel interesse in ons milieu stellen dat we leven in het antropoceen: nog nooit heeft de mensheid zo veel invloed gehad op de fysieke leefomgeving. Op zich goed nieuws, want als de erbarmelijke staat daarvan aan ons te wijten is, dan moeten we ook in staat zijn om die te herstellen. Maar ik stel dat we leven in het ‘technoloceen’: nog nooit had technologie zo veel impact op onze samenleving.

Relativering

Eerst een relativering. Dat technologie zich steeds sneller ontwikkelt klopt niet helemaal. Wel is het zo dat het tempo waarin innovaties ons leven binnenkomen steeds hoger ligt. Maar voor het onderliggende tempo van technologieontwikkeling geldt dat niet. Zo duurde de ontwikkeling van het vaccin tegen Sars-CoV-2 ongeveer 9 maanden, maar de onderliggende technologie (het gebruik van mRNA om je lichaam een eiwit te laten maken) stamt uit 1989 toen biochemica Katalin Karikó dat voor het eerst onderzocht. En het technologische principe van onze hedendaagse zonnepaneel, het fotovoltaïsche effect, is ontdekt in 1839. Het patent van de klapschaats stamt uit 1894.

Toch moeten we de ontwikkelsnelheid van technologie niet onderschatten. Wellicht is die niet altijd exponentieel, maar die gaat wel sneller dan maatschappelijke ontwikkelingen. De kloof tussen technologie en maatschappij die hierdoor ontstaat, stelt niet gerust. Drones werden al gebruikt voordat er wetgeving voor was, met alle risico’s van dien. En we maken ons allemaal zorgen over de ethische consequenties van het ongebreidelde gebruik van algoritmes in beslissingen. Private partijen die onze data gebruiken voor de ontwikkeling van algoritmes dienen niet altijd het algemeen belang. Effectief en tijdig overheidstoezicht op nieuwe technologie vereist kennis over die technologie.

Willen we wel wat we kunnen?

Wie kijkt naar futuristische reclames uit de jaren vijftig en zestig over vliegende auto’s en wonen op Mars krijgt het idee dat men zich destijds afvroeg: zullen we ooit kunnen wat we willen? Tegenwoordig geldt eerder een andere vraag: willen we wel wat we kunnen? Gelukkig zien we een ethische omslag bij het ontwikkelen van technologie: die moet nauw aansluiten bij maatschappelijke behoeften, zodat die ‘verantwoord’ wordt.

Maar is dat genoeg? Is er voldoende politiek en maatschappelijk besef dat technologie de belangrijkste stuwende kracht is van maatschappelijke verandering? We weten dat de technologische kennis van parlementariërs uiterst beperkt is. Het gaat bij verkiezingen of politieke debatten weinig over welke technologie we willen en hoe we die willen inzetten. Planbureaus en advies­raden bekommeren zich weinig om technologie. Wellicht moet er een Planbureau voor de Technologie komen. Technologie wordt immers steeds complexer en houdt zich niet aan de grenzen van departementen, faculteiten en business units.

Technologie mag zich niet los van onze samenleving ontwikkelen en dat gebeurt gelukkig ook niet altijd. In het debat over het gebruik van wapens heeft wijlen Bruno Latour dat kernachtig verwoord: ‘People don’t kill people, guns don’t kill people, but ‘gunmen’ do kill people’. Technologie is ook niet zaligmakend, zeker niet als het lang duurt voordat het wordt ‘omgezet’ in innovaties die onze maatschappij hopelijk een beetje beter maken.

Maar momenteel wordt technologie onderschat en die kloof gaat niet vanzelf dicht. Politici en bestuurders moeten een groter besef hebben van maatschappelijke impact van technologie, zowel negatief als positief.

Als regeren echt vooruitzien is, dan moet de overheid vooral toekomstige technolo­gische ontwikkelingen in ogenschouw nemen. Gebeurt dat niet, dan zal het volgende toeslagenschandaal of een technologische variant daarop (denk aan AI, blockchain, biotechnologie, robotica) niet lang op zich laten wachten.

