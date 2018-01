Tegenslagen horen bij het leven, daarom kies ik voor het maximale eigen risico

Verzekeren is bedoeld om tegenslagen op te vangen die je zelf niet kan dragen. Waarvan de kosten zo groot zijn dat je ze niet kunt opbrengen. Bij de zorg gaat het mij vooral om echt grote kosten: operaties, ziekenhuisopnames, kostbare behandelingen.

Kleine kosten die vaak voorkomen, die kun je net zo goed zelf dragen. De premie zal net zo hoog zijn als de terugkerende kosten dus welk risico dek je dan eigenlijk af? Het wordt dan gewoon geld rondpompen. Bijkomend nadeel is slachtofferschap dat door verzekeringen wordt aangewakkerd. Zodra ons iets overkomt, gaan we direct de hand ophouden want van tegenslag mag niemand de dupe worden, toch? Dat lijkt solidair maar ontaardt snel in het weglopen voor eigen verantwoordelijkheid.

Voor mij zijn verzekeringen geen calculerend spelletje

Tegenslagen horen bij het leven. Solidariteit betekent ook dat je zelf verantwoordelijkheid neemt en de alledaagse tegenslagen opvangt die je zelf kunt dragen. Dat je die niet afwentelt op het collectief. Om die principiële reden kies ik al tien jaar voor het maximale eigen risico in de zorg en geen aanvullend pakket. Ik betaal de tandartscontrole en de opticien zelf, net als de behandelingen van de oefentherapeut. En u begrijpt: reisverzekering en cascodekking voor de auto zijn ook niet aan mij besteed. Toch word ik er financieel niet wijzer van.