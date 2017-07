Tegen beter weten in vliegen we maar door

Laatst was in het nieuws dat de capaciteit van Schiphol moet groeien van 50 miljoen naar 75 miljoen reizigers per jaar. Een Schipholdirecteur zei daarover: "Wij kunnen niemand dwingen om naar Lelystad te vliegen. Dat moet in goed overleg. Een manier om dat te doen is om het vliegen op Lelystad voor luchtvaartmaatschappijen financieel aantrekkelijk te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor Eindhoven Airport." Ook betaalt Schiphol premies aan luchtvaartmaatschappijen die nieuwe routes openen.

Zouden de nieuwe inwoners wel weten wat ze boven het hoofd hangt?

Laatst las ik dat het aantal verkochte huizen met name in Lelystad sterk stijgt. Zouden die nieuwe inwoners wel weten wat ze boven het hoofd hangt? En al die medelanders tussen Amsterdam en Enschede die de pech hebben dat honderden vliegtuigen per dag over hun woningen denderen. Op de Veluwe en in Salland kon je tot nu toe alleen aan de vliegtuigstrepen zien hoeveel het er waren. Met de uitbreiding van Lelystad komt er in die regio een sterke stijging van de geluidshinder bij. Daar helpt de CO2- compensatie die een klein deel van de reizigers betaalt natuurlijk weinig aan. Ook hier geldt dat de vervuiler niet betaalt. Sterker zelfs, door de grote subsidie of noem het belastingverlaging op fossiele brandstof, gaan we vrolijk voort met het stimuleren van het aantal vliegbewegingen en de vervuiling.

