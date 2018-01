Technologie laat de werkende mens meer mens zijn

De combinatie van kunstmatige intelligentie en robotica zal de rationele denkkracht van mensen steeds makkelijker inhalen. Dat is niet alleen maar zorgelijk. Het is aan werknemers en leidinggevenden om de werkelijk menselijke waarden te cultiveren, zodat er technologische innovaties ontstaan die ertoe doen.

Laatst vroeg ik mijn dochters van zes en negen jaar wat ze ervan zouden denken als hun juf vervangen werd door een robot. 'Cool!', riep de oudste enthousiast. De jongste keek zorgelijk. Beide reacties zijn tekenend voor hoe mensen tegen technologie aankijken. We prijzen de mogelijkheden en maken ons zorgen over de keerzijde. De laatste jaren wijzen allerlei onderzoeken erop hoe smart automation zal leiden tot banenverlies.

Ook PwC concludeert in het rapport 'The Future of Work' dat, afhankelijk van de sector, wel 10 tot 50 procent van het menselijke werk straks door apparaten wordt gedaan. Is dat bedreigend? Enerzijds wel, maar onderbelicht blijft dat bij deze percentages nog altijd 50 tot 90 procent van het werk wel door mensen wordt gedaan. Over welke eigenschappen moeten de mensen beschikken die dit werk straks vervullen? En hoe kunnen we die eigenschappen binnen organisaties het beste ontwikkelen?

Samengevat zullen de menselijke waarden ervoor zorgen dat we technologie inzetten om het leven en ons welzijn te verbeteren, niet te verslechteren. Creatieve mensen kunnen met verbeeldingskracht en intuïtie onderzoeken voor welke behoeften in de maatschappij technologie nodig is en hoe we omgaan met morele dilemma's. Die kwaliteiten zijn een noodzakelijke aanvulling op de mensen met het STEM-profiel (Science, Technology, Engineering, Mathematics) die technologie ontwikkelen en waar bedrijven elkaar nu zo om bestrijden.

Bedrijven die technologie toetsen aan wat voor de mens belangrijk is, zullen ook werken aan educatie en oplossingen om negatieve bijeffecten van nieuwe technologie af te wenden. Ik denk bijvoorbeeld aan de lokroep van smartphones tijdens het autorijden. In de wedstrijd om marktmacht zien we bedrijven die technologie ontwikkelen of toepassen zulke verantwoordelijkheid nog nauwelijks nemen.

Hoe kunnen we deze abstracte, menselijke waarden gebruiken? Ze zullen ons helpen om de volledige potentie van technologie te benutten, omdat ze de weg wijzen naar toepassingen die werkelijk van waarde zijn voor mensen. En ze helpen risico's te beheersen, zoals de ethische dilemma's die met technologie samenhangen: moeten we alles wat we kunnen ontwikkelen ook daadwerkelijk ontwikkelen?

In het gesprek met mijn dochters, over de robot als vervanger van de juf, vroeg ik mijn jongste waarom ze zo bezorgd keek. Omdat juf Anna zo lief is, zei ze, omdat ze een compliment geeft als ik aardig ben voor anderen, omdat ze mooie verhalen vertelt.

Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig. De mens dient eigenschappen te cultiveren waarmee het apparaat niet concurreert. Vandaag zijn het data-analyse, Internet of Things en drones, morgen zal er weer wat nieuws zijn waarmee capaciteiten van de mens overtroefd worden. Maar er zijn nog altijd menselijke kwaliteiten die voorlopig niet en misschien wel nooit vervangen worden.

Empathie en verbeelding

Laten we verder kijken naar de tweede kernvraag. Hoe kunnen we die menselijke karakterkwaliteiten binnen organisaties ontwikkelen? Daar stuiten we op een probleem. Bedrijven vragen hun werknemers van oudsher om vooral hun hersens mee te nemen en hun hart en buik thuis te laten. In het wervings- en selectieproces overheersen de intelligentietesten en als er al een persoonlijkheidsprofiel wordt gemaakt, kijken we vooral hoe ambitieus en resultaatgericht iemand is. Maar wie het snelst en best een strategische analyse maakt, wordt vandaag of morgen ingehaald door de computer.

Het traditionele, hiërarchische organisatiemodel functioneerde goed voor cognitieve vaardigheden. Net als dat een heldere commandolijn met gerichte opdrachten nodig is voor het aansturen van robots die geautomatiseerd informatie verwerken. Maar voor het management van karakterkwaliteiten zoals empathie, verbeelding, creativiteit en emotionaliteit zijn nieuwe organisatieprincipes nodig waarin de mens de ruimte krijgt.

Zulke menselijke waarden op individueel niveau opwekken gaat het beste als de organisatie zelf functioneert vanuit een waardencultuur. Waarom zijn we er als organisatie? Volgens welke waarden doen wij ons werk? En wat zijn de activiteiten die daarbij passen? Zo vragen we bij PwC nu in de beoordelingsmethodiek niet meer alleen naar productie, maar ook naar voorbeeldgedragingen die bij onze doelstelling horen. Wat heb jij onlangs gedaan om vertrouwen te vergroten of maatschappelijke problemen op te lossen?