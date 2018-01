Tacoklanten lok je in Mexico met Adolf Hitler

Het tacokraampje in de wijk Narvarte, net buiten het centrum van Mexico-Stad, heet 'Juanito el Paisa'. Op zich een doodnormale naam, maar met de mascotte van het kraampje is iets grondig mis: het is een mannetje in slagerskostuum, met een stevig slagersmes, een gemene grijns op het gezicht, een dun, zwart snorretje onder de neus en het haar strak naar rechts gekamd. Na drie keer kijken was er geen twijfel mogelijk: Juanito el Paisa wil klanten lokken met Adolf Hitler pontificaal op de achterkant van het kraampje.

Het lijkt bizar om Hitler te gebruiken op een reclamebord, maar in Mexico is het niet geheel ongebruikelijk. Wie in de grote steden goed oplet, ziet wel meer sporadische verwijzingen naar nazi-Duitsland en de Tweede Wereldoorlog.

In Mexico zijn verwijzingen naar na­zi-Duits­land, afbeeldingen van Adolf Hitler of hakenkruizen heel normaal.

Zo heet een van de grootste en bekendste muziekwinkels in Mexico-Stad 'Holocausto'. In Guadalajara, 's lands op een na grootste stad, is de gevel van een statig landhuis gelardeerd met hakenkruizen, net als de vloer van de kathedraal van Tampico, een havenstad in het noorden van het land. Daar leidt een pad met hakenkruizen pal in het midden van het schip vrome kerkbezoekers naar het altaar.

Avenida Juárez Misschien wel het opvallendst zijn de boekenkraampjes aan de Avenida Juárez in het oude centrum van de hoofdstad. Daar staan werken als 'De Joodse Samenzwering' en 'De Protocollen van de Wijzen van Sion' voor een paar euro in de verkoop, pal tegenover de uitgang van het Museo de Memoria y Tolerancia, het in 2010 gebouwde Holocaustmuseum. Schrik niet, al die openlijk zichtbare nazi-symboliek betekent niet dat Mexico er stiekem nostalgische sympathie voor het Derde Rijk op nahoudt. Eerder heeft het te maken met het historische perspectief van de Mexicanen, of liever gezegd het gebrek daaraan, vertelt Juan Alberto Cedillo mij. Hij is journalist en schrijver en doet al jaren onderzoek naar de invloed van nazisme in Mexico en schreef er enkele boeken over. De meeste Mexicanen hebben nauwelijks enig idee van wat de nazi's in Europa hebben aangericht. Juan Alberto Cedillo, schrijver en journalist "Mexico heeft niet dezelfde relatie met de Tweede Wereldoorlog als Europa", zegt hij. "Wij waren weliswaar bondgenoot van de geallieerden, maar deden eigenlijk amper mee. De meeste Mexicanen hebben nauwelijks enig idee van wat de nazi's in Europa hebben aangericht." Tegelijkertijd, zo vertelde Cedillo, worden Duitsland en de Duitse cultuur door veel Mexicanen bewonderd. Gebrek aan kennis van de Tweede Wereldoorlog zorgt er daardoor voor dat nazisymboliek niet dezelfde duistere ondertoon heeft als in Europa. "Het wordt meer gezien als een normale cultuuruiting, als iets Europees dat overgenomen kan worden," zegt hij. "Natuurlijk is er, net als in de rest van de wereld, een kleine groep mensen die sympathie heeft voor het nazisme in Mexico, maar de meesten hebben er geen idee van."