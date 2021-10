Syrië is terug bij Interpol. Dus kan Assad vragen om arrestatie en uitlevering van vluchtelingen

Door Assads lidmaatschap van Interpol kunnen Syrische statushouders in Europa worden opgepakt en uitgeleverd aan Syrië. Een opsporingsbericht kan al genoeg zijn, vrezen Akram al-Saud, politiek activist en verdragsvluchteling, en jurist Danique Keiman.

Heerlijk, een weekje op vakantie naar Italië. Daar ben ik wel aan toe na die heftige periode. De vliegreis valt tot nu toe mee. Ik stap uit het vliegtuig en loop door naar de controle. Aangezien ik nog geen Europese nationaliteit heb, verwachtte ik al dat de controle op de luchthaven voor mij wat strenger zou zijn. Toch heb ik het gevoel dat er nu wat meer aan de hand is.

De ambtenaar kijkt mij streng aan en spreekt daarna iets – vermoedelijk Italiaans – in zijn microfoontje. Op dat moment gaat alles heel snel. Ik word staande gehouden en al snel ben ik omringd door een groep agenten. Daarna wordt alles wazig. Ik weet niet waar ik nu ben, maar ik begrijp dat ik snel zal worden overgedragen.

Jacht op deserteur

Ik, Akram al-Saud, ben ervan op de hoogte dat ik in Syrië word gezocht. Het is op grond van het Militaire Wetboek van Strafrecht een misdrijf om je niet te melden voor dienstplicht. Bovendien is het verlaten van Syrië door een dienstplichtige zonder adres achter te laten ook strafbaar. Ik had echter geen keus. Ik weiger om mee te werken aan het uitroeien van mijn eigen bevolking. Ik zag daarom geen andere mogelijkheid dan mijn land te verlaten.

Wat ik toen niet wist was dat ik op basis van een circulaire van het Centraal Nationaal Bureau van Damascus of een rood opsporingsbericht van Interpol gearresteerd zou kunnen worden in Europa. Dat Syrië op een dag weer lid zou worden van Interpol en dat ik zelfs met een vluchtelingenstatus gearresteerd zou kunnen worden, en zelfs aan Syrië zou kunnen worden uitgeleverd. Dat bovengenoemd scenario op een Italiaans vliegveld werkelijkheid kon worden.

Een rood opsporingsbericht, een red notice, is een elektronische melding die wordt gepubliceerd door Interpol. Het is een verzoek van een staat om een persoon te zoeken, met als doel hem te arresteren en eventueel uit te leveren aan die staat.

Er zijn wel enige waarborgen tegen arrestatie van vluchtelingen. Zo staat in artikel 3 van de Conventie van ICPO-Interpol dat het verboden is om activiteiten te ondernemen die een politiek karakter hebben. Ook is er beleid omtrent personen met een op grond van het Vluchtelingenverdrag erkende status. Op basis hiervan zou een verzoek tot een rood opsporingsbevel voor iemand met een vluchtelingenstatus moeten worden afgewezen. In de praktijk ziet dat er echter anders uit.

Zo zijn er in het verleden op grond van rode opsporingsberichten van China al Oeigoeren gearresteerd en teruggebracht naar opvoedingskampen. Ook zijn er eerder Iraanse vluchtelingen die in Zweden en Duitsland woonden, gearresteerd. UNHCR heeft zich in 2008 al uitgesproken over de risico’s van de rode opsporingsberichten voor vluchtelingen.

Strategische zet Assad

Dat de rode opsporingsberichten vatbaar zijn voor misbruik, ligt in eerste instantie aan de lage bezetting van Interpol. Het aantal medewerkers dat de verzoeken tot opsporingsberichten moet controleren is beperkt. Daarnaast kan een staat makkelijk om een afwijzing van het plaatsen van een rood opsporingsbericht heen. Er kan simpelweg een circulaire worden uitgevaardigd. Deze circulaire heeft minder autoriteit, maar bevat dezelfde informatie en wordt ook via de databases van Interpol verspreid.

Het lijkt een strategische zet van Assad; lidmaatschap bij Interpol, op basis waarvan hij zijn ‘eigen mannen’ kan terughalen en zijn positie in Syrië kan verbeteren. Zonder de veelal hoogopgeleide jonge mannen staat hij immers verre van sterk. Maar als wij even sterk als deze mannen zouden zijn, zouden we in hun positie hetzelfde doen, namelijk vluchten. Sommige wandaden zijn zo ernstig dat iedereen hiertegen op zou moeten staan. Het is dan op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat een organisatie als Interpol Syrië zomaar weer toelaat en toegang geeft tot alle voordelen daarvan.

Maar de hoop is nog niet verloren. Landen hebben zelf de bevoegdheid om te bepalen hoe zij reageren op een rood opsporingsbericht of circulaire. Binnen de Europese Unie is het niet bekend welke landen deze melding zien als voldoende voor een arrestatiebevel.

Deze vraag is echter wel essentieel. Er geldt immers recht op internationale bescherming voor politieke vluchtelingen. Dat is weinig waard als we hen uitleveren aan de landen van vervolging. Bovendien hebben landen nog altijd zelf de controle over welke data zij verstrekken aan Interpol en kunnen zij zelf besluiten welke Nationale Centrale Bureaus deze informatie te zien krijgen.

Het wordt tijd voor een stevig debat over de vraag wat een asielstatus, ofwel internationale bescherming, inhoudt binnen Europa.

