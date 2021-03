Sylvana Simons heeft reeds bewezen hoe je met wolven moet vechten

Ik heb op iemand gestemd die heel dicht bij mij staat. Een persoon bij wie ik makkelijk op de koffie zou kunnen gaan. Kortom, iemand die mijn zorgen kent en bereid is hier iets mee te doen. Sinds ik mijn kiesrecht heb gekregen in 2004 door het verwerven van mijn Nederlandse paspoort, heb ik mijn stem nooit uit religieuze en ideologische gronden of vanwege een partijmanifest uitgebracht. Een stemwijzer is mij totaal onbekend. Simpelweg omdat ik weet dat partijen, eenmaal aan de macht, verplicht zijn om compromissen te sluiten. Dus ik laat me niet wijsmaken dat alles wat partijleiders keihard roepen tijdens de verkiezingscampagnes ook daadwerkelijk in praktijk wordt uitgevoerd. ‘Schijn bedriegt’, noem ik dat. Als ze eenmaal gaan regeren zullen ze altijd water bij de wijn doen.

Ze voeren een theaterstuk op en ze denken zeker dat we dom zijn. Dus uitspraken als ‘de grenzen moeten hermetisch worden afgesloten’, ‘de islam moet verboden worden’ en ‘ic-bedden worden alleen gereserveerd voor witte Nederlanders’, zijn niets anders dan losse flodders. Je kunt dansen op het ritme van een liedje maar als de muziek stopt en je blijft dansen, is dat heel erg gek.

Stemmen betekent voor mij politieke beïnvloeding. Daarom kies ik niet voor een politieke partij maar stem ik op iemand die ik goed ken en in wie ik geloof. Kijkend naar de lijst van politieke partijen merkte ik al snel dat dit een kolossale taak is. Hoe kan ik uit 1,579 kandidaten van 37 verschillende partijen één persoon kiezen. En dat in zo’n klein land. De hoeveelheid partijen zegt me hoe gepolariseerd we als land zijn geworden. Als het in deze verkiezingen gaat om het vinden van een winnaar, dan zijn we allemaal verliezers. Wat is je persoonlijke stem waard als een groepje de komende vier jaar weer gaat verknallen? Vandaag stopt de muziek, morgen mogen de gekken weer gaan dansen.

Voor mij gaat alles wat ik niet wens naar rechts

Ik ben een monogame kiezer. En om die reden stem ik op een persoon waartoe ik de komende vier jaar rechtsreeks toegang heb. Kiezen is geen Tinder waar je naar links swipet voor mensen die je niet wilt en naar rechts voor degenen die je wenst. Voor mij gaat alles wat ik niet wens naar rechts. Een aantal mensen op de lange lijst ken ik persoonlijk, helaas staan ze op een niet verkiesbare positie. Anderen zijn van zulke kleine partijen dat ze volgens de peiling van Maurice de Hond op nul zetels komen. Stemmen op die mensen is voor mij hetzelfde als stemmen op rechts.

Voordat ik met mijn stempas richting stemlokaal loop, scan ik nog één keer de kandidatenlijst. De lijst is best divers maar helaas niet echt inclusief. Er staan genoeg mensen met kleur op de lijst maar ik twijfel of zij in de Kamer komen. Dat betekent straks weer geen Kamerlid dat op mij lijkt. Mocht er toch één in de Kamer komen, dan hoop ik dat hij of zij niet zwart is geschminkt.

Eén dame heeft reeds bewezen hoe je met wolven moet vechten

Ik sta eindelijk in mijn stemhokje. Een week geleden twijfelde ik nog tussen de PvdA en Bij1. De eerste partij kwam in de jaren negentig op voor mijn rechten als asielzoeker. Partij Bij1 belooft om te strijden voor mijn toekomst en die van mijn kinderen tegen politieke wolven. Dus het is kiezen tussen Ploumen of Simons. Beiden strijders, echter één dame heeft reeds bewezen hoe je met wolven moet vechten. En dat is Simons. Volgende week een kopje koffie doen, Sylvana?