Subsidiëring van zonnepanelen-bezitter is onrechtvaardig en schaadt klimaat

Hebt u zonnepanelen? Ik ben benieuwd naar uw reactie op het kabinetsvoornemen om vanaf 2025 de salderingsregeling af te bouwen. Die regeling staat consumenten toe om stroom die ze in de winter afnemen van een energiebedrijf weg te strepen tegen de extra stroom die ze in de zomer aan het net leveren.

De regeling is destijds in het leven geroepen als stimulans voor zonnepanelen. Een nieuwe prikkel is dat u de btw over nieuwe panelen terugkrijgt. Sommige eigenaren van zonnepanelen zijn nu boos met als argument dat je tijdens de wedstrijd de spelregels niet moet veranderen. Dat vind ik weinig overtuigend. Dan zou heel veel economisch beleid onmogelijk worden.

Bovendien investeer je in panelen om minder stroom in te hoeven kopen en niet om eindeloos te profiteren van een subsidieregeling. Inmiddels hebben al twee miljoen huishoudens zonnepanelen en is het grootschalig salderen een probleem geworden.

Elektriciteitsnet wordt gebruikt als grote batterij

Het elektriciteitsnet raakt steeds vaker overbelast als de zon schijnt en het flink waait: dan is er meer aanbod van stroom dan vraag. Het zou dus beter zijn als eigenaren van zonnepanelen de energie die ze dan niet gebruiken opslaan in een thuisbatterij, en dat ze apparaten aanzetten of opladen die veel stroom gebruiken. Maar zoals Sanne de Boer in economentijdschrift ESB terecht schrijft: de salderingsregeling stimuleert dat helemaal niet.

In tegendeel, het elektriciteitsnet wordt in feite als grote batterij gebruikt: wat je levert kun je er op andere tijden weer afhalen zonder enige kosten. En dat is ook nog eens slecht voor het klimaat, want een aanzienlijk deel van de ingekochte stroom in de winter is niet duurzaam opgewekt, maar met gas- en kolencentrales.

Een ander probleem is het gat tussen de hoge dagprijs op de energiemarkt voor stroom in de winter, zeker op grauwe windstille dagen, en de lage prijs voor stroom in de zomer. Het komt regelmatig voor dat de prijs dan nul of zelfs negatief is: energiebedrijven moeten dan betalen om stroom aan het net te leveren. Maar huishoudens met zonnepanelen niet. Zij kunnen ’s winters dure stroom afnemen en dat wegstrepen (salderen) tegen de goedkope stroom die ze ’s zomers aan het net leveren. Stroom die op dat moment overtollig is. Dat is inefficiënt en ineffectief.

Subsidieer milieuvriendelijke thuisbatterij

Dit leidt tot een ander euvel van de salderingsregeling. Namelijk dat energiebedrijven in feite geld toeleggen op de stroom die consumenten met zonnepanelen in de winter kopen. Dat belemmert hen om te investeren in grote batterijen om energie te kunnen bewaren voor dure tijden. En ook de netbeheerders missen inkomsten om te investeren in het energienet en opslag want de consumenten met zonnepanelen kunnen ook nog eens de energiebelasting salderen. Terwijl zij het net tweemaal gebruiken: eerst om te leveren en daarna om af te nemen.

Dan heb ik het nog niet eens over de consequentie voor huishoudens zonder zonnepanelen: want de misgelopen inkomsten verhalen energiebedrijven deels op hen via een hogere stroomprijs. De salderingsregeling is dus ook nog eens onrechtvaardig voor huishoudens die de mogelijkheid niet hebben om te investeren in zonnepanelen. Ik vind het dus prima dat salderen wordt afgebouwd. Maar ook als daarna subsidie op milieuvriendelijke thuisbatterijen komt.