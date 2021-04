Studeren moest online, maar met z’n allen naar Ikea mocht wél

Grofweg een jaar geleden was ik voor mijn studie European Studies voor het laatst fysiek aanwezig op de Universiteit van Amsterdam. Na mijn presentatie werd (naar mijn herinnering) halverwege die week het college opgeschort om – in mijn geval – tot op heden niet terug te keren. Tot nu.

Online college voelt voor veel studenten bij lange na niet zo inhoudelijk als fysiek college. Van al mijn docenten hoor ik een constant verlangen om weer voor de klas te kunnen staan. Om niet langer naar de zwarte schermpjes van hopelijk participerende studenten te hoeven kijken, wachtend op antwoorden op vragen.

Een jaar geleden, na een maandje wennen aan corona, hoorde ik dat mijn uitwisselingsjaar in het buitenland niet door kon gaan. De colleges liepen vast, de UvA moest flink aanpoten om geplande vakken degelijk online door te kunnen laten gaan. Ik heb een groot aantal van mijn studievrienden sindsdien niet meer gezien.

Doorn in het oog

Aan de andere kant mocht ik, zelfs toen, midden in de pandemie, voor mijn bijbaan wekelijks een paar keer tourgids spelen voor de Ikea-bezoeker, uitgerust met pinpas in een gigantische winkel. Dat mocht allemaal wel.

Onder grote druk is de Ikea toen een poos dichtgegaan. In eigen berichten naar buiten gaf Ikea altijd aan dat dit vrijwillig was. Feitelijk is dat juist, alhoewel er op dat moment al een fikse petitie van collega’s rondging om de zaak tijdelijk te sluiten. De rol van Ikea is met de hoge aantallen bezoekers dan ook een doorn in het oog geweest van de kleinere winkeliers en de horeca.

Keer op keer in het afgelopen jaar mocht Ikea groepen mensen binnenlaten, zonder zelf te controleren op hygiënemaatregelen. Als student wiens jaar studeren in het buitenland niet door mocht gaan, voelde dat als onrecht. Begrip voor de annulering had ik, maar onbegrip had en heb ik voor het ongereguleerd openhouden van de grote winkels.

Vorige week dinsdag kwamen Rutte en De Jonge voor het eerst de student non-financieel tegemoet. In de komende weken mogen studenten eindelijk weer één keer per week naar de universiteit. In de praktijk, met al die buitenlandse studenten die logischerwijs in het land van herkomst hun huurkosten laag houden, stelt dat weinig tot niets voor. Zij kunnen niet, en gaan niet. Het maakt het des te moeilijker om de interne aankondiging dat er vanaf deze week in mijn Ikea direct weer 1140 klanten tegelijkertijd welkom zijn, een plek te geven.

