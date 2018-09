Studenten zijn het kind van de rekening

Deze week beginnen ruim 150.000 hbo- en wo-studenten aan hun studie. Zij behoren tot de eerste lichting studenten die in het eerste studiejaar slechts de helft van het collegegeld (2060 euro) betalen. Zijn zij dan de eerste groep die de beloofde 1000 euro van Mark Rutte terugkrijgt? Helaas, ook zij gaan er uiteindelijk op achteruit. Het kabinet speelt namelijk financieel verstoppertje met de studenten.

Dubbel en dwars terugbetalen

De infographic die het ministerie van OCW op 10 juli publiceerde, bracht het rooskleurig: 'Start jij in het studiejaar 2018/2019 voor het eerst met een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Dan wordt jouw collegegeld voor jouw eerste jaar gehalveerd!' Het ministerie had daarbij mogen vertellen dat zij de korting van 1030 euro tijdens en na hun studententijd dubbel en dwars gaan terugbetalen. Want om de studie te kunnen bekostigen, blijkt dat studenten gemiddeld meer dan 490 euro per maand gaan lenen. Met dat geleende geld gaan zij ondanks de korting van 1030 euro al snel verlies lijden. En daarvoor zijn twee redenen.

De tweede adder onder het gras is schrijnender: het kabinet stelt voor om de rente op studieschulden te verhogen

Allereerst verhoogt het kabinet vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van zes naar negen procent. Boodschappen, openbaar vervoerskosten (naast het studentenreisproduct) en een bezoek aan de kapper en de fietsenmaker worden hiermee elke keer de helft meer belast. De discussie over de btw-verhoging gaat te vaak over huishoudens en niet over studenten. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers twitterde bijvoorbeeld: 'Oftewel: consumptie wordt iets meer belast en arbeid veel minder. Een keus die goed is voor zowel mensen als de aarde.'

Maar dit geldt niet voor nieuwe studenten, want die hebben weinig voordelen wat betreft de belasting op arbeid. Studenten hebben meestal hooguit een bijbaantje. Aan de andere kant hebben zij wel als grootste uitgavenpost de bovengenoemde consumptie. Bij één keer boodschappen merk je er niets van, maar je maandlasten gaan er onbewust fors door omhoog.