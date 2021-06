Studenten mogen alles weer, behalve echt studeren

Voor de korte termijn kun je niets fout doen, zei Mark Rutte tijdens de corona-persconferentie van afgelopen vrijdag. Vlak daardoor had de demissionair premier meegedeeld dat mondkapjes vanaf komend weekend niet meer nodig zijn in supermarkten en bij de kappers en masseurs.

Niets fout doen. Die woorden blijven in mijn hoofd spoken, gezien het enthousiasme waarmee het kabinet de zomer tegemoet gaat. Enthousiasme dat verdacht veel gelijkenissen vertoont met de sfeer van exact een jaar geleden. En we weten waartoe dat heeft geleid.

Er is één groot verschil met de zomer van 2020, zegt coronaminister Hugo de Jonge: er worden inmiddels een slordige anderhalf miljoen prikken per week gezet. Er is wat hem betreft alle reden voor ongebreideld optimisme.

Terwijl een golf van opwinding het land overspoelt, kan een beetje tegengas geen kwaad. Lang niet alle jongeren zullen al deze zomer volledig beschermd zijn tegen het virus, laat staan tegen gevaarlijke mutaties. Zij doen hun boodschappen in winkels waar mondkapjes niet meer nodig zijn en waar anderhalve meter afstand houden onmogelijk is. Hun kappers hoeven zich niet meer te beschermen. Ook in de cafés waar ze komen, mag iedereen mondmasker-vrij rondlopen. Nachtclubs openen de poorten.

Quarantaineplicht is allesbehalve waterdicht

De besmettelijke deltavariant van het virus komt ondertussen het land binnen dankzij scholieren die hun diploma’s vieren in de disco’s van Spanje en Portugal. Vluchten uit hoogrisicolanden, zoals India, zijn weer mogelijk. Reizigers zitten zogenaamd vast aan een quarantaineplicht, die allesbehalve waterdicht is.

Omliggende landen fronsen de wenkbrauwen: terwijl die op de coronakaart lichter kleuren, blijft Nederland vanwege hogere besmettingscijfers vooralsnog steken op rood. En toch versoepelt Rutte sneller dan zijn collega’s in Duitsland en België.

Het kan natuurlijk zijn dat de strategie van het kabinet goed uitpakt. Dat de lucht die nu aan bijna alles en iedereen wordt geboden verantwoord blijkt te zijn. Maar dan is het wel opmerkelijk dat één groep er – opnieuw – bekaaid vanaf komt.

Je zou maar student zijn in deze coronacrisis. De afgelopen maanden werd alles in het werk gesteld om het geld weer te laten rollen in de winkelstraten. Dankzij een luidruchtige lobby vanuit de horeca openden de terrassen. En uiteindelijk was er, na eindeloos getalm, zelfs voor de culturele instellingen groen licht.

Dubbel onderwijsprogramma met dubbele roosters

Voor jongeren is de situatie nu dat ze zo ongeveer alles weer mogen, behalve meer dan slechts één keer per week universiteiten en hogescholen bezoeken. Met ‘testen voor toegang’ krijgt de consument weer toegang tot een casino of evenement, maar de collegezalen blijven angstvallig leeg.

Het is allerminst zeker dat het nieuwe studiejaar terug naar het oude normaal betekent. Minister Ingrid van Engelshoven vraagt nu van de instellingen om twee scenario’s voor te bereiden: onderwijs mét anderhalve meter afstand en onderwijs zonder. Half augustus besluit ze wat het wordt.

Voor universiteiten en hogescholen betekent dit aanhoudende onzekerheid en de zomer doorwerken aan een dubbel onderwijsprogramma met dubbele roosters, terwijl de samenleving erop los leeft. Voor de korte termijn kun je kennelijk niets fout doen, maar voor de langere termijn is alles weer mogelijk.