Streven naar geluk is in de VS helaas te veel streven naar geld en status geworden

Amerika staat nu op de 18de plek, net boven Groot-Brittannië en Frankrijk, maar ver onder Nederland, dat zesde staat. Zoals vaker voeren de Scandinavische landen de lijst aan, met Finland (technisch gezien geen Scandinavië) op de eerste plek.

Je moet natuurlijk alle ranglijsten met een korreltje zout nemen. Bovendien zijn de verschillen tussen de landen vaak miniem, waardoor landen gemakkelijk naar boven of beneden kunnen schuiven. Desalniettemin suggereert dit rapport van de VN dat het Amerikaanse 'experiment' om ieder mens te faciliteren in zijn zoektocht naar geluk stagneert of faalt.

Thomas Jefferson schreef in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 dat de mens van de Schepper het onvervreemdbare recht had gekregen op 'life, liberty and the pursuit of happiness' ('leven, vrijheid en het streven naar geluk') en dat elke overheid die rechten moest waarborgen.

Definitie Je kunt je natuurlijk afvragen wat Jefferson bedoelde met het streven naar geluk. Als man van de achttiende eeuw had hij een andere definitie van geluk voor ogen dan de meeste moderne Amerikanen. Als verklaarde geestverwant van de Griekse filosoof Epicurus zag Jefferson geluk als een staat van welzijn. Het is een bittere gewaarwording om te zien hoe dit land steeds minder in staat lijkt te zijn het welzijn van zijn inwoners te bevorderen Daar hoorde enige mate van financiële zelfstandigheid bij, want een arme man kon niet waarlijk vrij zijn. Maar geluk betekende ook het morele vermogen om te streven naar wezenlijke zaken, om zonder angst te kunnen genieten van het moment, omringd door ware vrienden. De overheid zou het recht op zo'n leven veilig moeten stellen. Het is geen gangbare definitie van geluk, maar ook niet onherkenbaar voor moderne mensen. De maatstaven van de Verenigde Naties voor geluk - zorgzaamheid, vrijheid, vrijgevigheid, eerlijkheid, gezondheid, inkomen en een goed bestuur - die aan de basis stonden van het World Happiness Report, zijn ook breder dan geld en gezondheid. Jeffersons visie op geluk is in de loop der jaren in Amerika verengd. De zogenaamde 'American Dream' - een begrip uit de jaren dertig - werd vooral gedefinieerd als het vermogen om te streven naar een hoger materieel levenspeil, mogelijk gemaakt door de vrije markt. De uitgesproken commerciële kanten van de Amerikaanse samenleving hebben ontwikkelingen in gang gezet die minder positief zijn, zo blijkt uit het VN-rapport: een zeer sterke stijging van obesitas sinds de jaren zeventig (een trend die nu over het hoogtepunt heen lijkt te zijn) en de huidige verslavingscrisis rond verdovende middelen, die vooral wordt veroorzaakt door laagdrempelige toegang tot pijnstillers. 'Geluk' voor de farmaceutische bedrijven en 'geluk' voor de patiënt.