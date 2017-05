Stress en kunstgras

In de komische talkshow 'Welkom in de Gouden Eeuw' (voor kinderen? Oké, dan ben ik een kind) interviewt Dorine Goudsmit bekende zestiende- en zeventiende-eeuwers, die mogen terugblikken op hun carrière en hun tijd: Willem de Zwijger, Rembrandt, Michiel de Ruyter. In een van die sketches een schilder van zeeslagen wiens zoon verzucht hoe heerlijk het zou zijn als je met een apparaatje in één keer zo'n zeeslag kon vastleggen. Elders klanten die liefst met de trekschuit reizen, omdat de diligence zo'n hotsebotsende crime is met die wielen van metaal en hout. Geen wonder, zegt een tijdgenoot, het rubber is nog niet uitgevonden.

Later die zondag het programma (voor volwassenen, dat staat vast) 'The Mind of the Universe' waarin allerlei grote geleerden, vanuit hun lab maar ook vanachter hun huiselijke piano, ons voorspellen dat we een onvoorstelbare toekomst tegemoet gaan, nu we het DNA kunnen aanpassen en chemische robotjes fabriceren en dat is nog maar het begin.

Misschien wil ik dat wel helemaal niet meemaken, denkt het conservatieve deel van mijn brein, maar ik zou er toch ook wel graag eens een korte blik op werpen om te weten wát precies ik niet wil meemaken. Ook in onze huiskamers de laatste tijd veel onvoorspelbare onvoorstelbaarheid.

Dat Trump president zou worden (ik ben inmiddels wel gewend trouwens), hoe kon het? Pal na zijn verkiezing hoorden we dat het kwam door de frustraties van de Amerikaanse fabrieksarbeiders die iedereen onderschat had. Daar is de geschiedenis voor, je wroet na afloop naar oorzaken en verbanden maar de wereld wordt er niet minder onvoorspelbaar van. Brexit? Ja, wie had het kunnen bedenken?

Aan dit alles moest ik denken toen ik, als Feyenoordfan, zondagmiddag aan de radio gekluisterd, de afgang van Feyenoord meebeleefde. Hoe was het mogelijk? De avond tevoren hadden ze in 'Andere tijden' nog een filmpje vertoond van het oude glorieuze Feyenoord dat, zo suggereerde de uitzending, nu weer zou herleven. En vooraf aan de wedstrijd zagen we Feyenoordfans, onder wie mensen als Pierre van Hooijdonk, die haast met tranen in de ogen vertelde hoezeer de overwinning en het kampioenschap Rotterdam en het zogeheten Legioen verdiend, gegund en eigenlijk al binnen was. Ik heb geleerd dat je je verjaardag nooit van tevoren moet vieren en dat bleek maar weer.

Intussen werden gedurende de wedstrijd de oorzaken van de afgang al aangedragen, het was de stress, en verder was het het kunstgras waarop Jörgensen niet uit de voeten kon. Daar had ik van tevoren niemand over gehoord, over dat vermaledijde, toekomstbedervende kunstgras van Excelsior!

Kennelijk een onvoorspelbare factor, zoals in de negentiende eeuw niemand, zelfs Jules Verne niet, had kunnen vermoeden dat we zondags massaal naar sport en tv keken in plaats van naar de kerk te gaan. 'Vinger Gods, wat zijt gij groot' schreef Frederik van Eeden ironisch, toen onvoorspelbaarheid en onvoorstelbaarheid nog grotendeels in Gods hand lagen. Was wel een stuk overzichtelijker.

