Strenger toezicht oké, maar zet adopties niet volledig stop

Via een nieuwsbericht kwam ik terecht bij de brief waarin onder andere de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming het advies geeft om interlandelijke adopties op termijn te stoppen. Daarnaast wordt het advies gegeven om onmiddellijk te stoppen met adopties uit Amerika, China en EU-lidstaten. Graag deel ik met u mijn mening daarover.

Lang niet alle geadopteerden hebben moeite met hun identiteit, zoals media ons willen doen geloven. Ik ben geadopteerd en ik weet heel goed wie ik ben en waar ik thuishoor. Ik zou het erg triest vinden als in de toekomst anderen, die in eenzelfde situatie zitten als ik toen ik jong was, geen kans krijgen op een ander, beter leven.

Ja, er zijn veel dingen misgegaan, maar dit is inmiddels zo’n 35 jaar geleden en adop­tie­pro­ce­du­res zijn verbeterd

Er gaat regelmatig aandacht naar de adoptieschandalen in Bangladesh in de jaren 70 en 80. Ja, hier zijn veel dingen misgegaan. Maar dit is inmiddels zo’n 35 jaar geleden en adoptieprocedures zijn verbeterd. Bovendien is het onterecht om interlandelijke adoptie over een kam te scheren, gebaseerd op een enkel land. Dit lijkt me een geval van overhaaste generalisatie.