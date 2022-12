Strenge eisen stellen aan de sponsor: zo doet de KNVB het bij het volgende WK wél goed

Door Qatar weten we dat een betere wereld ook begint bij het voetbal. Nu ligt de bal bij de KNVB, vindt Johan van Dalen, gepensioneerd beleidsadviseur duurzaam inkopen en aanbesteden.

De schending van mensenrechten in Qatar is schrijnend. Steeds meer betrokkenen voelen zich schuldig, maar wat te doen? Het activisme schiet alle kanten uit. De spelers zouden dit, de KNVB dat, de koning zus, en een minister zo. Maar de acties komen rijkelijk laat. En waarom zouden juist déze mensen de kooltjes uit het vuur moeten halen? Want voetbal is volledig commercieel geworden. Maar de machtigste partijen duiken weg. Dat kan anders, en effectiever.

De verantwoordelijkheid voor deelname van Nederland aan het WK ligt bij de KNVB. Die kan bij de keuze van sponsors eisen stellen aan bedrijven: allereerst eisen waar elke kandidaat-sponsor 100 procent aan moet voldoen. Bedrijven dienen bij inkoop, productie en verkoop structureel te werken aan verduurzaming op de gebieden people, planet en profit. Ze moeten jaarlijks resultaten boeken en een rapport met een onafhankelijke beoordeling publiceren.

Dit is gewoon Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), dat tegenwoordig van een fatsoenlijk bedrijf mag worden verwacht. Alleen bedrijven die dit doen, mogen meedingen naar sponsorship. Normaliter moeten alle bedrijven die daadwerkelijk meedingen, een bod indienen bij de KNVB. Mijn voorstel is dat ze daarbij twee plannen overleggen hoe zij zullen bijdragen aan de verbetering van een aantal zaken rond het voetbal. Die zaken (indicatoren) worden door de KNVB van te voren omschreven.

Twee plannen

Het eerste plan betreft zaken die gedurende de gehele sponsorperiode aandacht verdienen, zowel in Nederland als rond reguliere wedstrijden in het buitenland. Denk aan bestrijding van racisme, respectvol omgaan met vrouwen, bestrijden van corruptie en matchfixing, veiligheid voor lhbti, beheersing van hooligan­geweld, respect voor handhavers.

Bij plan twee gaat het over het land waar het komende WK zal plaatsvinden. Dat zal per WK-editie verschillen, maar het zal draaien om mensenrechten en klimaatimpact. Al jaren van tevoren kan de KNVB de gevoelige kwesties bij dat toernooi concreet benoemen, en prestatie-indicatoren kiezen die het zwaarst zullen wegen.

Natuurlijk kunnen sponsors niet in een paar jaar alle problemen oplossen. De KNVB moet dus aangeven wat voor de komende tijd minimaal haalbaar is. Als de voetbalbond dat publiceert, kunnen alle bedrijven die willen sponsoren zich daarin verdiepen. Alleen dan kun je immers een onderbouwd en geloofwaardig bod doen. Als bedrijven het sponsorship wordt gegund, zijn ze in de jaren naar het WK toe verplicht zich volgens plan in te zetten, resultaten te boeken en daarover te rapporteren.

De KNVB bepaalt van alle aanbiedingen nauwgezet en controleerbaar de scores, en een rangorde. Het sponsorship gaat naar de beste bieder(s). Zodra dit sponsorcontract ingaat, verbreedt elke sponsor zijn inspanningen van de eigen inkoop, productie en verkoop naar de voetbalwereld en naar de voorbereidende activiteiten in het WK-gastland.

Het spelletje kan weer leuk worden

Dit signaal zou nog krachtiger klinken als alle profclubs hiertoe overgaan, ieder voor zijn eigen ketenverantwoordelijkheid. De KNVB en de clubs stellen voortaan samen de genoemde indicatoren vast. Tussen clubs mogen die best enigszins verschillen. Overigens kunnen gemeenten hun profclub subsidiëren onder de voorwaarde dat dit serieus wordt aangepakt.

En stel je voor dat ook de uitzendrechten zo worden toegekend. Dat de omroepen moeten aangeven hoe ze de mensenrechtensituatie (en de aanpak ervan) in beeld willen brengen en welk podium men zal bieden aan sponsors en ngo’s. Als sponsors en omroepen doelgericht hun verantwoordelijkheid nemen, wordt het spelletje zelf weer leuk. En niet alleen de fans zullen dankbaar zijn.

