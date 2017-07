Straks dringt men elkaar de dood op

Dat op die zacht dwingende, zo begrijpende toon toepraten naar de dood van D66.... Terwijl het benoemen van de waarheid nu eenmaal pijn doet!

Dat vraagt om een hardere, meer realistische toonzetting. Want het hellend vlak in de euthanasiediscussie zal er ongetwijfeld toe leiden dat de gemaakte dood genormaliseerd gaat worden. Wij denken dat we op een recht vlak staan, terwijl de aarde rond is, wiens equator óók nog eens een hoek maakt met de zonnebaan. Daar merken we toch niets van? En zo weten we ook niet waar we eigenlijk staan met euthanasie.

Het mogelijk maken van een menswaardig, humaan levenseinde voor ouderen van 75 jaar of ouder geeft dit hellend vlak dan ook duidelijk aan. Want volgens het wetsvoorstel zou het leven niet langer beschermenswaardig zijn vanaf 75 jaar. We weten al dat het leven niet langer beschermenswaardig is tot een zwangerschapsduur van 24 weken sinds de abortuswet. Daar komt dan nu een bovengrens bij.

Terwijl we alles moeten doen om in leven te blijven door het gebruik van autogordels, mogen we nu ineens wél dood?

VVD-kamerlid Arno Rutte gaf in zijn ijver om het kabinetsvoorstel te verdedigen destijds zelf de beste reden om het concept maar meteen in de prullenbak te gooien. Hij redeneerde dat het idee om een minimumleeftijdsgrens vast te stellen bedenkelijk was. Mensen zouden dan de indruk kunnen krijgen dat ze boven die bepaalde leeftijd overbodig zouden zijn. Daar is geen speld tussen te krijgen.

Slavenziel Echter, door géén leeftijdsgrens te stellen wordt de groep mensen die potentieel overbodig zijn uitgebreid naar de gehele bevolking. Om met de Frans-joodse filosoof Levinas te spreken: De ergste tirannie bestaat hieruit, dat de onderworpene zélf gaat willen wat de tiran van hem eist en tot een slavenziel wordt. Een vrijwillige, weloverwogen en duurzame wens om te sterven klinkt ook nogal paradoxaal. Er is dus sprake van een duurzame vrijheid die zichzelf om zeep helpt. En, terwijl we alles moeten doen om in leven te blijven door het gebruik van autogordels, mogen we nu ineens wél dood? Wat is dat voor een samenleving die een zelfgekozen dood faciliteert, terwijl diezelfde samenleving zich juist inspant om het aantal zelfdodingen te laten afnemen?

Zachtjes naar de uitgang Mensen die het besluit nemen dat hun leven voltooid is, mogen niet alleen worden gelaten, wordt er ook nog geadviseerd. Ja, óók familieleden, vrienden en bekenden moeten helpen meebeslissen over de naderende dood van de aspirant-zelfmoordenaar. Niet om hem er vanaf te brengen, maar om hem onder het voorwendsel van empathie, zachtjes naar de uitgang te begeleiden. Wellicht zou er weer een epidemie van zelfmoorden kunnen ontstaan Wij weten dat sommige regimes ouders door hun kinderen lieten verraden, bedacht door de Spaanse inquisitie, om te onderzoeken of bekeerde joden thuis niet stiekem hun oude rites handhaafden. Een verwerpelijke methode dus, als er naast stervenshulpbegeleiders ook nog eens stervenshulpverwanten worden ingeschakeld, die het slachtoffer als een échte vijfde colonne naar het einde brengen. In het gedachtengoed van D66 heet dat vrijheid in verbondenheid. Ik zou eerder zeggen dat er hier sprake is van gébondenheid. Want hoe vrij is onze keuze eigenlijk? Is er geen massapsychose aan het ontstaan waarbij mensen het elkaar bijna opdringen onder het motto 'Is jouw leven eigenlijk niet voltooid?' Word je er niet op aangekeken als je blijft voortleven nu er voldoende ingrepen bestaan om dat te voorkomen? Wellicht zou er weer een epidemie van zelfmoorden kunnen ontstaan, zoals destijds na het verschijnen van de romantische, doch deprimerende roman van Goethe 'Die Leiden des jungen Werthers'.

