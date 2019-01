Strafbaarheid is niet aan de orde bij de Nashville-verklaring

De Nashville-verklaring maakt emoties los. Dat is begrijpelijk: het thema christendom en homoseksualiteit ligt gevoelig. Sommige reacties, met als kern dat hier sprake zou zijn van een onacceptabele publicatie, vind ik als jurist echter onjuist. De suggestie dat het strafrecht mogelijk in beeld komt, is echt misplaatst. Het zou in een rechtsstaat ook hoogst zorgelijk zijn wanneer het strafrecht onverwijld van stal wordt gehaald zodra een beargumenteerd publiek statement wordt afgegeven dat op een gevoelig ethisch thema afwijkt van wat een meerderheid vindt.

Wanneer is er sprake van strafbare groepsbelediging of aanzetten tot discriminatie? Allereerst moet opzet in het spel zijn. Een uiting is volgens de Hoge Raad pas groepsbelediging als ­deze ‘objectief gezien de strekking heeft om de groep in een kwaad daglicht te stellen’. Van aanzetten tot discriminatie is sprake als anderen opzettelijk worden aangespoord om in actie te komen en te discrimineren.

Bijbelwoord

De Nashville-verklaring is een ethisch standpunt over homoseksualiteit en transgenderisme, op basis van het bijbelwoord: ‘man en vrouw schiep Hij hen’ (uitgelegd door de opstellers als normatief). De verklaring spoort christenen aan om te strijden tegen eigen neigingen, uit liefde tot God en de naaste. Het is dus geen poging om mensen ‘weg te zetten’, zoals blijkt uit de passages waarin mensen over wie het gaat geheel als mens worden geaccepteerd. Ook het Nederlands ‘Naschrift’ van de verklaring is daar duidelijk over.

Wat je ook vindt van de inhoud of sommige bewoordingen van het pamflet, de strekking is in elk geval niet om mensen in een kwaad daglicht te stellen of om hen achter te stellen (te discrimineren). Om deze reden is van strafbaarheid geen sprake.

Daarbij komt: ook als sprake zou zijn van groepsbelediging of aanzetten tot discriminatie zoals hierboven omschreven, acht de Hoge Raad het beledigend of discriminerend karakter weggenomen als de uiting is gedaan in de context van een maatschappelijk debat of van religie. Dat is hier zeker aan de orde. Tot slot toetst de Hoge Raad in een dergelijke context of de uiting ‘onnodig grievend’ is. In de verklaring zijn echter geen bewoordingen gekozen die kennelijk en opzettelijk respectloos zijn.