Straf ook Poetin als hij Loekasjenko helpt sancties te omzeilen

De Wit-Russische dictator Loekasjenko laat geen middel onbenut om aan de macht te blijven, zelfs geen moord. Want de dood van de Wit-Russische activist Vitaly Sjisjov lijkt moeilijk anders te duiden dan als een teken aan de Wit-Russische oppositie: pas op, we weten jullie overal te vinden, zelfs als je het land ontvlucht bent.

Dat doen de Wit-Russen in groten getale. In omringende landen als Oekraïne, Litouwen en Polen leven duizenden zelfverkozen bannelingen, in het land zelf zitten meer dan 30.000 opposanten van het regime vast.

De zware repressie en heftige incidenten van de afgelopen tijd – onlangs nog op de Olympische Spelen, waar een Wit-Russische atlete op het nippertje asiel aanvroeg – roepen de vraag op of de sancties tegen Wit-Rusland wel werken.

De bevolking schrik aanjagen

Het antwoord is niet makkelijk te geven. De economische sancties, mede gericht tegen de machthebbers en belangrijkste industriële sectoren, zijn al stevig verzwaard na de ongehoorde gevangenneming van activist en journalist Roman Protasevitsj. Hij werd afgelopen mei uit een vliegtuig geplukt dat door het Wit-Russische luchtruim vloog. Zij die profiteren van het regime zullen de sancties ongetwijfeld voelen in hun portemonnee. Mogelijk voelt het regime zich in het nauw gebracht, vreest het hierdoor nieuwe onrust, en wil het de bevolking nog meer schrik aanjagen met dit soort gruwelijke daden tegen individuen.

Aan de andere kant weet Wit-Rusland voorlopig de grootste schade voor de economie te beperken door zich in de armen te storten van grote buur Rusland. President Vladimir Poetin helpt zijn collega de gevolgen van sancties te omzeilen.

Rusland straffen

Het is dus aan de EU om deze ontsnappingsroutes goed onder de loep te nemen, zoals het via een omweg op de markt brengen van gesanctioneerde producten uit Wit-Rusland. Waar mogelijk moet vervolgens Rusland vanwege deze hulp gestraft worden met meer sancties voor specifieke producten en sectoren.

Het is daarnaast een morele opdracht voor de EU-lidstaten om de Wit-Russen en hun organisaties die zich binnen de Europese grenzen bevinden, veel beter te beschermen. Geheime diensten zouden acties gericht tegen gevluchte Wit-Russen nog beter in kaart moeten brengen en waar mogelijk verijdelen. Want ook dat is een teken aan de bevolking die in Wit-Rusland lijdt onder het regime: wij steunen jullie en zullen er alles aan doen om een veilige opvang te garanderen.