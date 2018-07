Stort de resterende inkomsten uit Gronings gas in een speciaal fonds voor de Groningers

In 2013 ging het om een op zich nog steeds indrukwekkend bedrag van 15 miljard euro. Vorig jaar was dat teruggelopen tot 2,5 miljard. Nederland went met andere woorden snel aan het opdrogen van de gasinkomsten. De Hollandse ziekte, het gebruiken van inkomsten uit het aardgas voor consumptieve bestedingen door de overheid, komt met een schok tot een eind.

Vorige week kwam daar een overeenkomst bij tussen de aandeelhouders van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam), Shell en ExxonMobil en de Nederlandse staat. Met die deal wordt duidelijk hoe de partijen omgaan met alle financiële gevolgen van dat besluit en het herstel van al dat onroerend goed. Bij beoordeling van die overeenkomst dient bedacht te worden dat er nog altijd na het sluiten van de kraan voor een slordige 70 miljard euro aan gas in het veld achterblijft. Dat zijn voor de staat, maar ook voor Shell en Exxon Mobil, gederfde inkomsten. Dat de twee energiereuzen helemaal niet kansloos zouden zijn met een bij de rechter gedeponeerde schadeclaim laat zich raden.

Het bedrag lijkt veel te klein en het voorgestelde fonds mist grotendeels de symboliek van het inlossen van een ereschuld aan Groningen

Politieke partijen die claimden dat Shell en ExxonMobil geen cent schadevergoeding hadden mogen krijgen, spelden de Nederlandse burger iets op de mouw. Of de maatvoering van het akkoord de juiste is, is een andere, zeer moeilijk te beantwoorden vraag. Net zo moeilijk te beantwoorden als de vraag of de Mijnraad terecht stelt dat stoppen met de gaswinning de kans op aardbevingen en dus de kans op verdere schade aan huizen verkleint. De staat heeft nog enkele jaren inkomsten uit het Groningse gas. Totdat de kraan helemaal dicht is, levert dat nog meerdere miljarden op.

Zou het, als gebaar naar Groningen en als bewijs dat het afsluiten van dit pijnlijke dossier hoge prioriteit heeft, niet een goed idee zijn die nog resterende inkomsten te storten in een apart fonds? Een fonds voor de afhandeling van bestaande en mogelijk nog te ontstane schade en voor de ontwikkeling van alternatieve economische activiteiten in het noorden van het land. In het akkoord tussen de Nam en minister Eric Wiebes van economische zaken is al sprake van een dergelijk fonds. Daar storten beide partijen een half miljard euro in, al betaalt de overheid (door lagere dividenduitkeringen) het grootste deel van het half miljard van de Nam. Het bedrag lijkt veel te klein en het voorgestelde fonds mist grotendeels de symboliek van het inlossen van een ereschuld aan Groningen.

