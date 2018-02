Storend, dat nationalisme tijdens de Olympische Spelen?

Onbeschaamde partijdigheid heerst tijdens deze olympische weken in de media. Koele afstandelijkheid, nuchtere analyses, dempende beschouwingen, je komt ze weinig tegen. Nu ja, chef sport Henk Hoijtink bekende een week geleden in de bijlage Tijd dat schaatsen niet zijn ding is.

Maar er is altijd baas boven baas. Terwijl ik me zat te ergeren aan de partijdige berichtgeving van Nederlandse sportverslaggevers op de radio, lieten die verslaggevers even het commentaar horen van de Amerikaanse collega's tijdens een run van snowboarder Shaun White, favoriet van de VS. Bij die brullende juichkreten stak het geluid van de Nederlandse verslaggevers weer bleekjes af.

Maar laten we niet de media de schuld geven. De media geven ons wat wij willen. Want, vind ik 10 kilometer schaatsen saai? Nee, juist fascinerend, omdat we weten wie er meedoen, we gedroomde winnaars hebben. Die dan zwaar kunnen teleurstellen. Dat maakt het spannend. Maar langlaufen, 50 kilometer lang. Gaat u er naar kijken? Ik niet, nee. Want welke Nederlander doet eraan mee?

Verslaggeving

Nationalisme geldt in ons land als iets gevaarlijks, maar zodra er oranje schaatspakken in beeld verschijnen, zijn we maar op één ding gericht: dat Nederland wint. Als er voor ons niets te winnen valt, is onze aandacht weg. Dus kijken we hier te lande vooral naar de olympische beelden op de dagen dat er geschaatst wordt. En veel minder wanneer er geijshockeyd wordt, of bobsleeën op het programma staat, of curling.

Dat zie je ook terug in de sportverslaggeving. Van wedstrijden zonder Nederlanders horen we weinig. Maar we kunnen niet genoeg krijgen van het terugkijken naar de jacht op goud, het opnieuw horen hoe het toch lukte, over beroerde starts, laatste rondes met een waas voor de ogen, en we slikken mee met de tranen van Jorien ter Mors die in de laatste bochten vleugels kreeg.