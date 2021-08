Stop per direct met leningen aan bedrijven die veel CO2 uitstoten

Het nieuwe IPCC-rapport is ronduit alarmerend, maar de hoofdboodschap is onveranderd. De mondiale temperatuurstijging gaat sneller dan gedacht en de mens vormt zowel de oorzaak als de oplossing.

Politici buitelen over elkaar heen om te verkondigen dat we nu toch echt in actie moeten komen. De vraag is of dit op tijd gaat lukken. Iedereen zal alle zeilen moeten bijzetten, ook banken.

Want geld heeft invloed. Met financieringen en beleggingen maken we economische activiteiten mogelijk. De financiële sector bepaalt hoe snel we van de oude naar de nieuwe economie gaan.

Banken financieren ontbossing

Resultaten uit het verleden geven nog weinig vertrouwen. Zo hebben sinds het Parijsakkoord de zestig grootste banken ter wereld 3,8 biljoen dollar geïnvesteerd in fossiele industrie, en wordt op grote schaal ontbossing gefinancierd.

Tegelijkertijd worden klimaatrisico’s op steeds grotere schaal in kaart gebracht, mede op aandringen van toezichthouders. De Nederlandse financiële sector loopt hierin voorop. Bijvoorbeeld in het Platform Carbon Accounting Financials waarin Nederlandse instellingen een wereldwijde marktstandaard ontwikkelden om de klimaatgevolgen van financieringen transparant en onderling vergelijkbaar te berekenen.

Maar er moet meer gebeuren. Geen uitstoot veroorzaken is zeer effectief tegen klimaatverandering. Een bank kan beginnen met een strikt ‘deurbeleid’, zoals een uitbater klanten weigert die zich niet aan huisregels houden. Geen geld naar CO2-intensieve sectoren en -activiteiten. Dat beleid is niet alleen bepalend voor die ene bank maar bepaalt ook de norm in de sector.

Verkoop fossiele beleggingen

De volgende stap is de fundamentele keuze om te desinvesteren in de fossiele industrie. Niet alleen deurbeleid voor nieuwe financieringen of beleggingen, maar ook bestaande beleggingen verkopen.

De energietransitie heeft een impuls nodig die banken kunnen geven door uitsluitend te kiezen voor duurzame energieprojecten. Dat geldt ook voor de transitie van een fossiele naar een bio-economie. Het Science Based Targets Initiative, een samenwerking van onder meer de VN en het Wereld Natuur Fonds, heeft de uitstootreductie per sector berekend. Door deze doelstellingen te vertalen naar de financiële bijdrage per sector weet een bank in welke mate de gefinancierde uitstoot verminderd moet worden. Zo kan een bank samen met de klant aan uitstootvermindering werken.

Denk aan woningbouw. Door in te zetten op bio-bouwen, houtbouw, wordt uitstoot verminderd. Er komt geen CO2 vrij door de productie van beton en staal. Het hout slaat CO2 op, waardoor dit uit te lucht is en voor jaren veilig vastgelegd wordt.

De klant speelt een rol: ook je woning energiezuiniger maken met bio-materialen werkt twee kanten op: minder uitstoot door betere isolatieén veilige opslag van CO2-uitstoot.

De natuur zelf heeft de beste oplossing

Wat het gebruik van biomateriaal laat zien is dat geen enkele oplossing zo effectief en goedkoop is als de natuur zelf. Dat inzicht is belangrijk omdat de wereld naast het klimaatprobleem een enorme opgave heeft met het tegengaan van biodiversiteitsverlies. We moeten natuurgebieden herstellen en robuuster maken. En van uitputtende landbouwvormen naar bosbouw of regeneratieve landbouw. Zo vergroten we de biodiversiteit én leggen we op een natuurlijke manier koolstof vast.

Geld geeft macht, maar een bank heeft meer invloed dan dat. Regelgeving en opinievorming wordt mede vormgegeven door de financiële sector. Ook dat is bepalend voor de snelheid en richting van verandering.

Het goede nieuws is dat het IPCC- rapport toont dat het nog niet te laat is. De Nederlandse financiële sector heeft al laten zien voorop te lopen. Dat is mooi, maar het moet sneller. We moeten het tij keren door te stoppen met fossiele investeringen, de energietransitie te versnellen en de natuur te versterken.

