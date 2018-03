Stop met zoeken naar slachtoffers

Nederland, de media voorop, is koortsachtig op zoek naar slachtoffers. De vergeten groep, de longkankerpatiënt die verslaafd is geraakt aan roken, de mens met ernstig overgewicht. Iedereen die wat heeft, moet vooral aandacht krijgen.

Dat levert mooie kijkcijfers op, want men is onder de indruk van andermans leed en prijst zichzelf gelukkig dat het hem of haar niet treft. Slachtoffers hoeven zich ook niet te verantwoorden. Ze hoeven alleen maar te laten zien hoezeer zij lijden.

Vragen om verantwoording, hoe komt het dat u...?, het is vloeken in de kerk van het volkssentiment.

Slachtofferschap schept een band in een geïndividualiseerde samenleving. Die is niet zonder medewerking van allen ontstaan, die wordt door allen instandgehouden, maar toch verworpen.

Vergelding

Het sociale gezicht prevaleert. Wie sociaal is hoort bij ons en niet tot het gremium van egotrippers.

De behoefte om het boze buiten te sluiten is groot. Waar ons ons kent is het slachtoffer een van ons en de dader iemand van buiten, veelal behorend tot een verdachte groep, zoals asielzoekers in een azc. Indien blijkt dat de dader een van ons is, worden zijn partner en kinderen geëxcommuniceerd, vooral als hij pedofiel blijkt, want het leed dat kinderen wordt aangedaan leidt tot publieke woede.

Het slachtoffer eist vergelding. Het is de ander die het moet ontgelden, vooral als het een bedrijf of de overheid is. Die is nooit een van ons. Dat sterkt de band. Wij lijden onder maatschappelijke krachten die ons uitbuiten. De schuldigen worden snel gevonden in de rij van bedrijven die veel winst maken of bedrijven wier activiteiten in het verleden op handen werden gedragen, maar thans het tij tegen hebben als gevolg van kentering der tijdgeest.