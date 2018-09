Stop met het voeden van de oorlog in Jemen

Westerse regeringen, met name Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS, moeten stoppen met het voeden van de bloedige oorlog tegen Jemen. Ze geven steun en verkopen wapens aan de door Saudi-Arabië geleide coalitie. Ook Iran, dat Houthi-milities steunt, dient een halt te worden toegeroepen. Zij kochten voor meer dan 100 miljard dollar aan wapens waarmee mensen worden bestookt die moeten leven van gemiddeld 1 tot 2 dollar per dag.

In deze oorlog sneuvelen kinderen. Onlangs weer bij de stad Hodaida tijdens een bombardement. Houthi’s houden Saudi-Arabië verantwoordelijk voor deze aanval, maar zij worden zelf beschuldigd van mortieraanvallen op burgers. Vorige maand vonden veertig jonge schoolkinderen de dood bij een luchtaanval door de coalitie op een schoolbus. De bom zou van Amerikaanse makelij zijn. Beide partijen ontkennen betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.

Sinds 2011, toen een revolutie van voornamelijk jongeren president Saleh tot aftreden dwong, heerst er chaos in Jemen. Inmiddels heeft militair ingrijpen van de Saudische coalitie Houthi-posities verwoest, maar ze slaagt er niet in om de weg vrij te maken voor de herovering van de hoofdstad Sanaa. Meer dan tienduizend mensen zijn gedood.

Wie is er in Jemen nu verantwoordelijk en voor wat?

Saudi-Arabië verklaarde onder druk van de mediaberichten, na een aanvankelijke ontkenning van betrokkenheid bij het bombardement op de schoolbus, dat het ‘doel legitiem’ was. Pas later werd een onderzoek aangekondigd. Afgelopen zaterdag gaf de door Saudi-Arabië geleide coalitie in een verklaring toe dat de aanval ‘ongerechtvaardigd’ was en de daders ter verantwoording zullen worden geroepen.

Aan de andere kant maken ook de Houthi’s kinderen tot doelwit: ze rekruteren kinderen en zetten hen in voor hun acties, vaak als menselijk schild. Ze hebben scholen en maatschappelijke instellingen ingenomen, wat maakt dat het land niet meer kan functioneren.

Weinig bekend

Ik woon nu ongeveer anderhalf jaar in Nederland. Tijdens mijn verblijf, mijn studie en evenementen die ik heb bijgewoond, merk ik dat veel mensen in Nederland hooguit weten dat er oorlog is in Jemen. Media berichten onvoldoende over de achtergronden van het conflict. Jemen heeft duidelijk geen prioriteit in het Westen. Zo lang dat zo is, zullen deze misdaden doorgaan. Westerse regeringen spreken alleen over conflictbeheersing, ze proberen alleen om deze oorlog in toom te houden, zodat die zich niet verspreidt en een vluchtelingenstroom op gang brengt waardoor hun eigen belangen worden geschaad.

Burgers hebben geen vertrouwen meer in hun leiders en verliezen hoop op een duurzame vrede. De regering gaf geen goed voorbeeld van deugdelijk bestuur in de gebieden die waren bevrijd van Houthi’s, zoals Aden. Houthi-milities maken zich schuldig aan schendingen van de mensenrechten. De situatie van mensen in de door Houthi’s bezette gebieden is schrijnend. Gaan ze niet dood door bommen, dan sterven ze wel aan ziekten en armoede.

Jemenieten willen niet uitsluitend ­humanitaire interventies, ze willen serieuze politieke vredesbesprekingen. Ze eisen internationale onderzoeken met legitieme sancties tegen daders van misdaden tegen burgers. Ze willen dat de internationale gemeenschap beide partijen onder druk zet om het conflict te beëindigen.

Jemenieten zoals ik kunnen ons niet voorstellen dat het Westen met al zijn macht beide partijen niet kan dwingen tot serieuze vredesbesprekingen zonder voorafgaande voorwaarden.