Stop met het verslechteren van de oudedagsvoorziening

Het pensioenoverleg mag dan mislukt zijn, er is alle reden om aan de slag te gaan met verbetering van de oudedagsvoorziening in plaats van verslechteringen die de regering wil op leggen. Misschien iets om direct het nieuwe jaar mee te beginnen.

Lees verder na de advertentie

De afgelopen jaren zijn tal van verslechteringen doorgevoerd, die gepen­sioneerden en oudere werknemers op achterstand hebben gezet. Neem de AOW-leeftijd. Die is versneld verhoogd om begrotingsproblemen op te lossen. Die verhoging komt in Nederland acht tot negen jaar eerder op 67 jaar dan in buurlanden België en Duitsland. En hoewel er in de pensioenonderhandelingen over is gesproken, is er (nog) geen kabinetsvoorstel voor een in mijn ogen gerechtvaardigde minder snelle stijging. Nu wordt het stijgen van de levensverwachting rechtstreeks vertaald naar het verhogen van de AOW-leeftijd. Alsof een jaar aan het levenseinde hetzelfde is aan het begin van je pensioen.

De aanhoudende pogingen om de ou­de­dags­voor­zie­ning te verslechteren moet stoppen

Sinds 2015 ontvangt een echtpaar een halve AOW-uitkering totdat beide partners AOW gerechtigd zijn. Voor éénverdieners – en 70 procent van mensen die lichamelijke arbeid doen is éénverdiener – is dit zeer nadelig. De belofte dat er oplossingen voor zware beroepen zou komen, is nog steeds niet ingelost. Ondertussen is de mogelijkheid tot opbouw van het aanvullende pensioen door de vorige regering met 17 procent verlaagd.

Doorsneepremie Wat ons misschien nog steeds boven het hoofd hangt is de afschaffing van de doorsneepremie. Nu is de premie die betaald wordt over het pensioengevend salaris gelijk voor jong en oud, man of vrouw. Maar dat zou nadelig zijn voor de jeugd en mensen die vaker van werkgever wisselen. Elke oudere is ooit jongere geweest, heeft dus langer gespaard, en afschaffen van de doorsneepremie kost volgens het CBS 60 tot 100 miljard euro of wel 4,3 tot 7,2 procent van ons totale pensioenvermogen. Weggegooid geld als deze politieke dwaasheid doorgaat. De aanhoudende pogingen om de oudedagsvoorziening te verslechteren moet stoppen. Het afschaffen van de doorsneepremie leidt tot onnodige kosten voor denkbeeldige problemen. De AOW-leeftijd stijgt veel te vlug en er moet een oplossing komen voor mensen die lichamelijk zware arbeid doen. Mensen die 45 jaar gewerkt hebben in gezin of betaald, moeten AOW-gerechtigd worden. En pensioenen moeten geïndexeerd worden door weer de eerdere 4 procent rekenrente in te voeren.

Lees ook: