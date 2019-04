Stop met Engelse uitdrukkingen, aan verengelsing heeft de krant niets

De uitkomst van een kleine steekproef, waarvoor willekeurige Trouw-edities zijn geraadpleegd, neigt naar het laatste. De redactie gebruikt vaker dan (door mij) gedacht, Engelse woorden en passages en laat die passeren. Ze komen vooral voor in reportages, columns en interviews, de weekendbijlagen inbegrepen. In nieuwsartikelen is dat gebruik minder, vermoedelijk vanwege de feitelijke berichtgeving en het ontbreken van een losse(re) schrijfstijl in die berichten. Het beeld dat overheerst, is niettemin dat de Engelse taal zodanig is opgerukt dat het gebruik minder opvalt.

Lezers ervaren Engels of andere vreemde taal als storend, blijkt uit mails. De meeste zijn van lezers die moeite hebben met een andere taal dan Nederlands. Ze komen hier liever niet rond voor uit, met naar ik vermoed onnodige gêne als reden. Het vaste cliché dat ‘tegenwoordig iedereen Engels spreekt’, gaat voor een deel van de Nederlanders niet op. Andere lezers zien het gebruik van vreemde talen als ‘vervuiling’ en als ‘minachting’ voor het Nederlands. De redactie zou daar rekening mee kunnen houden. Het Trouw Schrijfboek, het naslagwerk voor redacteuren, gebiedt: ‘Gebruik geen Engelse woorden als een passend Nederlands equivalent bestaat. Lezers die met het Engels niet of nauwelijks vertrouwd zijn, voelen zich buitengesloten wanneer hun onbegrijpelijke taal wordt voorgeschoteld’. En verder: ‘Voorzie citaten in het Engels altijd van een vertaling’. Dit geldt wat mij betreft ook voor gebruik van andere vreemde talen.