Schaatsen op kunstijs

Op de Noordpool zoekt een wanhopige ijsbeer naar een laatste ijsschots. In Friesland dreigt het Thialf-stadion in Heerenveen teloor te gaan aan jaarlijkse exploitatietekorten. Onder aanvoering van Nederlandse topschaatsers zoekt men nu financiële steun bij de landelijke overheid om de schaatstempel overeind te houden.

Schaatsen was een nationale sport in de tijd van lange koude winters, tochten en wedstrijden op natuurijs. Vandaag is schaatsen alleen nog mogelijk in hallen waar energieslurpende machines zorgen voor een kunstmatige ijsvloer.

Schaatsen op kunstijs is niet meer van deze tijd, er zijn zoveel andere nieuwe sporten die veel minder een negatieve bijdrage leveren aan de desastreuze klimaatontwikkelingen.

Het is nergens voor nodig dat die paar schaatsenrijders de hele wereld over vliegen om in afgelegen oorden in lege hallen rondjes tegen elkaar te gaan rijden.

Stop met die kunstmatig in het leven gehouden schaatssport, bouw dat Thialf om tot bijvoorbeeld een zakloopstadion, in zaklopen zijn die Friezen vast ook erg goed en kunnen ze ongetwijfeld nog heel veel medailles halen.

Kees Geertsema Zenderen

Ophokplicht

Sinds afgelopen week is de vogelgriep terug, zijn er weer ruimingen en is er een ophokplicht voor pluimvee. Geldt er na de persconferentie van komende dinsdag ook weer een ophokplicht voor de mens? Of moeten we de woorden van arts en filosofe Huijer in Trouw (Verdieping, 26 oktober): ‘Ophokken schaadt de sociale cohesie’ ter harte nemen?

Paul Konings Posterholt

Reddingsboei

Ik dank Cees de Visser voor zijn reële en positieve verhaal over Gods steun als ons leven bedreigd wordt (‘Is de vaccinatie niet de reddingsboei van God?’, Uitgelicht, 26 oktober). Ik ga het mijn leven lang onthouden.

Jean Peeters Eindhoven

Vrede en welvaart

Ik ben taalcoach van zeven mensen uit diverse landen. Via de beeldtelefoon van WhatsApp bied ik hun taalondersteuning. Een man uit Jemen zei kortgeleden dat hij, als het weer veilig was in Jemen, morgen zou teruggaan. Je neemt niet voor de lòl de beslissing om alles achter je te laten en een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Ik vind dat iedereen het recht heeft op vrede en welvaart. Niet alleen zij die het geluk hadden om in een land dat vrede kent geboren te worden.

Aafke Klopman Leeuwarden

Taperingstrips

Naar aanleiding van het artikel over de taperingstrips (Opinie, 26 oktober): vroeger konden we tabletten fijnstampen, met vulmiddel aanvullen en dat mengsel in capsules doen. Er zijn, hoop ik, nog steeds mogelijkheden om dit te doen. Kost weinig, goede oplossing.

Joly Moerman Vlaardingen

Reformatorische ic’s

Er zijn reformatorische scholen en verpleeghuizen. Waarom geen reformatorische ic? Daar kunnen dan de mensen uit Staphorst, Urk, Rouveen, Genemuiden etc naartoe. Zij kunnen dit zelf bekostigen en voorzien van reformatorische artsen en verpleegkundigen.

Henk van Vee Zutphen

Een procent

8,7 miljoen soorten organismen kent de aarde. Toch gaat 99 procent van alle berichten in Trouw over één soort: De Mensch. Zelfs de natuurpagina moest gaan over menselijke fantasievogels. Nu deze liefdevol gemaakte rubriek van O.C. Hooymeijer verdwijnt, stel ik voor weer wat meer ruimte te maken voor de 8.699.999 echte soorten.

Reinder de Boer ‘s-Gravenhage

Regeren is vooruitzien

Esther van Fenema (Trouw, 27 oktober) heeft gelijk: paniekvoetbal domineert het ‘beleid’. Op een pandemie met een onbekend virus kun je je maar tot op zekere hoogte voorbereiden. Maar wat betreft schaarste in de zorg, woningbouw, onderwijs, vluchtelingenopvang, kinderopvang, en energievoorziening zou dat toch veel gemakkelijker moeten zijn, met al die duizenden beleidsambtenaren en gezaghebbende adviesorganen.

Harry Slegh Utrecht

Bronstijd

Bronstijd (Plein 2, 27 oktober)? Zo lang duurt de formatie toch niet?

L. de Jonge Hoogeveen

Beloon vaccineren niet

Ik viel van mijn stoel. Een hoogleraar stelt voor ongevaccineerden in achterstandswijken een financieel extraatje te geven als ze zich laten vaccineren (Opinie, 27 oktober). Ik vind dit niets anders dan omkoping, en dan nog wel door de overheid.

Ger Becker Hof Hoogeveen