Stop met die desastreuze 130 km/uur

Pers en politiek behandelen verkeersdoden meer als natuurverschijnsel dan als 'beleidsproduct'. De onverwachte groei van 570 verkeersdoden in 2014 naar 629 in 2016 is resultante van het beleid van minister Schultz. Die is meer bezig met toekomstspeeltjes als vliegende en zelfrijdende auto's dan met verkeersveiligheid nu. De Tweede Kamer is medeplichtig aan haar beleid en dat van Justitie, dat de verkeershandhaving zwaar verwaarloosd heeft.

Toch drukte Schultz het VVD-stok­paard­je door en zette mensenlevens op het spel

Hoofdoorzaak is de systematische verhoging van de snelheidslimieten op autosnelwegen vanaf 2012 én de verregaand uitgeklede politiehandhaving. Geen andere oorzaak kan de trendbreuk verklaren en zeker niet de groei van het aantal dodelijk verongelukte automobilisten (van 187 in 2014 naar 231 in 2016). De onverwachte trendbreuk sinds 2014 kan niet door smartphone-gebruik, groeiend autogebruik of vergrijzing verklaard worden, zoals Peter van der Knaap (SWOV) suggereert

Demissionair minister Melanie Schultz van infrastructuur

Ook de toename in 30 km-zones (van 25 naar 40 doden), waar hoogleraar Jos Teunissen op wijst blijkt niet doorslaggevend. Juist op de 'veilige' autosnelwegen steeg het aantal doden - terwijl moderne auto's vol veiligheidstechnologie zitten. Het Manifest en ook initiatiefnemer SWOV verliezen ernstig aan geloofwaardigheid doordat de meest effectieve maatregel onbenoemd blijft: terugdraaien van de desastreus gebleken snelheidsverhogingen op snelwegen.

Gewaarschuwd Deskundigen hadden al voorspeld dat snelheidsverhoging tot meer verkeersongevallen (en emissies) zou leiden. Toch drukte Schultz het VVD-stokpaardje door en zette mensenlevens op het spel. Vaststaat dat snelheidsverhoging op snelwegen ook tot risicovol rijgedrag op onderliggende wegen leidt, en tot meer verkeersdynamiek en rijtaakverzwaring (multitasken), waardoor vooral bejaarden moeilijk kunnen meekomen. Dat risico wordt versterkt door steeds hogere prestaties van nieuwe auto's. Boodschappenautootjes halen al 200 km/uur! Hoe sneller, hoe groter het gevaar voor fietsers en voetgangers, hoe meer botsfiles. Autorijden vraagt steeds meer zelfbeheersing. Mark Rutte kan met het inleveren van het kroonjuweel '130' de dodelijke trend ombuigen. Ook als klimaat-maatregel verdient dat prioriteit.

