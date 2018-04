Stop met die ballonnen op Koningsdag, die zijn veel te vervuilend

Binnenkort is het weer Koningsdag en gaan er weer tienduizenden met helium gevulde ballonnen de lucht in. Een vrolijk gezicht natuurlijk, maar zo’n ballon komt ook weer eens naar beneden en draagt dan bij aan de toch al groeiende berg afval op het land en in de zee.

Reden voor de Tweede Kamer om al in 2014 aan gemeenten te vragen om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Maar veel gemeenten laten het op zijn beloop. In Nederland worden jaarlijks zo’n miljoen ballonnen opgelaten, waarvan een kwart in zee terechtkomt, zo blijkt uit een onderzoek van TNO in 2014. Stichting de Noordzee en andere milieuorganisaties beijveren zich al jaren om hier iets aan te doen. Maar het zijn niet alleen deze organisaties die zich er druk om maken. In Engeland bijvoorbeeld heeft ook de National Farmers Union zich achter de tegenstanders geschaard omdat ook landbouwhuisdieren er last van hebben. In 2011 won een boer zelfs een rechtszaak nadat een van zijn koeien was gestikt in een ballonnenlint.

De waarheid is dat er gewoon nog heel weinig bekend is over de effecten van de ballonnen.

De vraag dringt zich op: hoe schadelijk is het eigenlijk echt? De ballonnenindustrie gebruikt vaak het ‘eikeblad­-argument’: latex ballonnen zijn biologisch afbreekbaar en vergaan net zo snel als een eikenblad. Dat is waar, maar dat duurt nog steeds een half jaar tot een jaar, en ondertussen belanden veel van de kleverige restanten in magen van vissen, vogels, zeeschildpadden en dolfijnen. Bovendien zijn de ventielen en linten vaak nog van niet-afbreekbaar plastic dat nog eeuwen lang blijft ronddobberen in oceanen.

De waarheid is dat er gewoon nog heel weinig bekend is over de effecten van de ballonnen. De industrie verwijst stelselmatig naar één 25 jaar oude studie die nooit in een wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd en waarvan de auteur zelf ballonkunstenaar was. Wel zijn er incidentele waarnemingen van de schadelijke effecten. Op de Nederlandse Noordzeestranden, maar ook in Normandië, belanden na Koningsdag grote hoeveelheden aangespoelde ballonnen op het strand. En resten zijn aangetroffen in de magen van onder andere Noorse stormvogels en zeeschildpadden.

Er zijn bovendien andere argumenten om ermee te stoppen. De ballonnen zijn gevuld met helium; wat ook een onvervangbaar element is bij onder andere de productie van computerchips en medische lasers, bij het testen van raketmotoren en voor de koeling van MRI-scanners, om maar een paar toepassingen te noemen.

Het probleem is dat helium wordt gewonnen uit ondergrondse reserves die langzaam uitgeput raken. Over enkele decennia zal de wereld waarschijnlijk te maken krijgen met een ernstig heliumtekort en zullen mensen in verbijstering terugkijken op de periode dat het kostbare gas in partyballonnen de lucht in werd geblazen.

Ga bomen of bloemen planten, bellen blazen, vliegeren, linten versieren

En ten slotte: wat voor boodschap geven we mee aan onze kinderen? Het hele jaar krijgen ze te horen dat afval netjes in de prullenbak thuishoort en niet op straat, maar op Koningsdag is het plotseling wel toegestaan om grote hoeveelheden rommel de lucht in te laten vliegen.

Wereldwijd neemt de weerstand tegen ballonnen toe. In veel Amerikaanse staten in het oplaten verboden. Dat geldt ook voor gebieden in Engeland en Australië. Nederland is op de goede weg. Diverse gemeenten hebben besloten het oplaten van ballonnen te ontmoedigen of verbieden. Het wachten is echter op nationale wetgeving.

Bovendien, waarom eigenlijk altijd weer die eeuwige ballonnen? Laten we eens iets originelers verzinnen. Ga bomen of bloemen planten, bellen blazen, vliegeren, linten versieren of bouw een ballonnenmonster. Dat na gebruik netjes in de prullenbak belandt.