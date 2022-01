Stop het jojobeleid, gooi cultuursector definitief open

Theaters, bioscopen en musea straks even open en dan weer dicht? Dat gaat niet werken, waarschuwt Mirjam Terpstra, directeur Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. Juist de onzekerheid heeft de culturele sector hard geraakt.

De cultuursector roept, smeekt, bidt om heropening. En inderdaad, het is een gotspe dat cultuurbezoekers opnieuw achteraan moeten sluiten in de rij voor heropening. Cultuur is in Nederland kennelijk synoniem aan vrijetijdsbesteding. Geen deel van onze identiteit, van onze trots, zoals in omringende landen. Dus kan het gebeuren dat we, ondanks eerdere succesvolle protesten tegen sluiting, opnieuw de roependen in de woestijn zijn om erkenning.

We willen weer aan de slag. Dat is knap lastig als de helft van je cast in quarantaine zit, je producenten met burnout-verschijnselen kampen, je artistieke leiding opnieuw een alternatief voor de zoveelste annulering moet verzinnen, er geen technicus te vinden is en je marketeer de moed in de schoenen zinkt, omdat het al even moedeloze publiek geen kaart durft te kopen uit angst dat de voorstelling wordt afgeblazen. Twee jaar van op- en afschalen en voortdurende onzekerheid hebben diepe sporen achtergelaten.

De cultuursector pleit bij monde van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector voor een herstelplan met als eerste stap heropening op korte termijn. Via fieldlabs en strenge protocollen hebben we bewezen veilig open te kunnen. Er zijn immers geen besmettingshaarden geconstateerd in theaterzalen of musea. Als verenigde podiumkunstenproducenten vinden we dat dit het moment is om in te zetten op een goed gefundeerde heropening. Opdat we daarna nooit meer dicht hoeven te gaan en open blijven.

Als lockdownpapa in megajumbo-leuk gezin

Wat betekent dat op korte termijn? Eén: een keiharde toezegging van de overheid dat we eind januari 2022 weer open kunnen en daarna structureel openblijven. Twee: kortere quarantaine voor personeel, zodat Frank Lammers weer het podium op mag in plaats van dat hij alleen op tv te zien is als lockdownpapa in zijn megajumbo-leuke gezin. Drie: financiële steun voor de zzp’ers, zodat de leegloop uit de sector stopt en er straks nog een technicus is om Hans Kloks volgende goocheldoos te bouwen.

Het is een illusie te denken dat we beter worden van nu even open en binnenkort weer dicht. Bij jojobeleid is niemand gebaat. Natuurlijk willen we snel open, maar we willen vanaf dan structureel openblijven. Laten we het nu dus goed regelen. Zodat de sector serieus kan werken aan herstel en het publiek zich weer kan verheugen op mooie voorstellingen, films, tentoonstellingen en evenementen.

Lees ook:

Cultuursector voelt zich (weer) gepasseerd bij versoepeling lockdown

Theaters, bioscopen en musea blijven nog minstens tien dagen dicht. Vanuit de cultuur klinkt protest, het gonst en het gist, maar maakt de sector ook een vuist tegen het coronabeleid?